Ninh Bình: Hơn 10.500 học sinh được tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày 8/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình thông tin: Thực hiện chương trình Tháng An toàn cho học sinh đến trường, Trạm CSGT Tam Điệp thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an các xã, phường: Khánh Thiện, Phát Diệm, Yên Thắng, Khánh Trung, Nam Hoa Lư, Trung Sơn, Khánh Hội (Kim Sơn) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Trạm CSGT Tam Điệp thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an các xã, phường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trong nửa cuối tháng 9, đã tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 11.473 người.

Trong đó có 10.507 học sinh, 606 giáo viên, 110 người dân trong độ tuổi từ 30-50, 150 cựu chiến binh, 27 cán bộ Hội Phụ nữ và 73 đoàn viên, thanh niên.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là đối với học sinh và người điều khiển phương tiện.

Thông qua chương trình, lực lượng CSGT hướng tới việc trang bị cho người tham gia giao thông kiến thức và kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh.

Theo kế hoạch, trong tháng 10, chương trình sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, đào tạo kỹ năng cho nhóm người đã có giấy phép lái xe, trong độ tuổi từ 30-50.

Tập trung tuyên truyền, đào tạo kỹ năng cho nhóm người đã có giấy phép lái xe, trong độ tuổi từ 30-50 (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trạm CSGT Tam Điệp cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường, trường học và các tổ chức đoàn thể để đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến người dân.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và trách nhiệm, nhất là trong học sinh, thanh thiếu niên và nhóm thường xuyên tham gia giao thông.