Ninh Bình: Hơn 1.365 tỷ đồng nâng cấp 42km đê sông Hoàng Long

Chiều 4/11, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4137/QĐ-BNNMT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu Hoàng Long và các công trình phòng, chống lũ tiến tới xóa bỏ phân, chậm lũ" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

Hơn 1.300 tỷ đồng tu bổ, nâng cấp 42km đê sông Hoàng Long.

Dự án được đầu tư nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nâng cao năng lực phòng, chống lũ trên sông Hoàng Long, từng bước hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vùng phân lũ, chậm lũ.

Qua đó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tạo điều kiện ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Theo quy mô dự kiến, dự án sẽ tu bổ, nâng cấp khoảng 42km đê, gồm khoảng 24km đê tả và 18km đê hữu Hoàng Long.

Cùng với việc nâng cấp các tuyến đê, dự án sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống kè bảo vệ đê, cống dưới đê và các công trình phụ trợ liên quan nhằm tăng cường khả năng chống lũ, bảo đảm an toàn cho khu vực dân cư và sản xuất.

Dự án thuộc nhóm B, do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến không quá 4 năm kể từ thời điểm khởi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng. Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai là cơ quan chuyên môn chủ trì thẩm định báo cáo.

Đồng thời, Bộ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn khu vực ven sông Hoàng Long và tạo nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh Ninh Bình.

Tiến Anh