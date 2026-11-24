Với quan điểm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển, phát triển kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng mới, theo hướng hiện đại, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ngày 12/02/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU (gọi tắt là Nghị quyết 16) về chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó chính là điểm tựa quan trọng để Ninh Bình nhận diện khó khăn, cũng như cơ hội và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế biển giai đoạn mới.

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có không gian phát triển mới về biển với 89,45km bờ biển gồm 16 xã ven biển, dân số vùng khoảng gần 600.000 người. Khu vực có hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi triều, đầm lầy, 5 cửa sông lớn, nguồn lợi thủy sản phong phú, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản, làm muối, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo và dịch vụ hậu cần nghề cá. Đặc biệt, Vườn quốc gia Xuân Thủy - Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam - có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường vùng cửa sông...

Một góc VQG Xuân Thủy. Ảnh: Viết Dư

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, phát triển kinh tế biển của Ninh Bình hiện chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhất là với không gian phát triển mới sau sáp nhập; hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ với các địa phương trong khu vực; các sản phẩm du lịch biển chưa nổi bật. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế do nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế; nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp về vai trò, vị trí của phát triển kinh tế biển còn chưa đầy đủ; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai gây thiệt hại lớn đến kinh tế và đời sống của Nhân dân khu vực ven biển; những điều này đặt ra yêu cầu mới, cấp thiết đối với phát triển kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình trong tình hình hiện nay.

Cảng cá Giao Hưng. Ảnh Nguyễn Huy

Với quyết tâm đưa tỷ trọng kinh tế biển và ven biển đạt trên 20% GRDP vào năm 2030, sự ra đời của Nghị quyết 16 được coi là bước chuyển tích cực về tư duy trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình trong một không gian phát triển mới. Đó là sự thay đổi căn bản từ tư duy “khai thác thô, phát triển theo địa giới” theo kiểu “mạnh ai nấy làm” sang tư duy “kiến tạo không gian phát triển bền vững và kinh tế xanh”; hình thành liên kết vùng và tạo lập các chuỗi giá trị tích hợp.

Bức tranh khu vực trung tâm xã Hải Tiến hiện nay. Ảnh: Viết Dư

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 16, chủ trương phát triển vùng kinh tế biển đã được các cấp, các ngành; đặc biệt là các địa phương có biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả bước đầu: công tác quy hoạch được triển khai; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là giao thông, thủy lợi, khu cụm công nghiệp; nhiều dự án lớn đã và đang được thực hiện góp phần nâng cao vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới cho vùng ven biển. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu và quốc phòng - an ninh được quan tâm, đảm bảo. Hiện, tỉnh đang tập trung xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ, tạo sức lan tỏa cho vùng kinh tế ven biển phía Đông Nam. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng Ninh Cơ trở thành Khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giữ vai trò trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh. Đồng thời, Khu kinh tế Ninh Cơ cũng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển có khả năng hỗ trợ, bổ sung chức năng cho các khu kinh tế ven biển khác, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. Đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm được tỉnh Ninh Bình xác định trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau hợp nhất, nhằm khai thác lợi thế không gian ven biển, tăng cường kết nối vùng và hình thành các động lực phát triển mới về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics.

Hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng: từ di sản văn hóa, địa chất nội địa đến sinh thái ngập mặn và du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp…chính là một trong những định hướng phát triển kinh tế biển của Ninh Bình. Ảnh: VIệt Thắng

Nghị quyết 20 không chỉ đơn thuần là một văn bản định hướng kinh tế, mà còn là bản tuyên ngôn về chủ quyền thông qua phát triển kinh tế bền vững. Trọng tâm của giai đoạn mới là việc quy hoạch không gian biển theo hướng tích hợp, đa ngành và đồng bộ. Theo đó, các địa phương ven biển không còn phát triển manh mún, tự phát mà được kết nối thành các hành lang kinh tế biển gắn kết chặt chẽ với các trung tâm công nghiệp lớn và hệ thống cảng biển nước sâu đạt tầm cỡ khu vực. Việc chuyển dịch này đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, nơi tài nguyên biển được quản lý theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Sự kiện hợp nhất ba tỉnh: Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thành tỉnh Ninh Bình mới đã giải quyết triệt để bài toán "đường bờ biển ngắn". Từ chỗ chỉ có hơn 18 km bờ biển, Ninh Bình mới sở hữu hơn 80 km dải ven biển kéo dài qua các vùng kinh tế trọng điểm như: Kim Đông, Hải Thịnh, Giao Ninh, Hải Tiến... Vì vậy, việc thực thi Nghị quyết 20-NQ/TW trong bối cảnh địa giới mới không còn là câu chuyện riêng lẻ của một vùng bãi bồi, mà là bài toán quy hoạch tổng thể dải ven biển Nam đồng bằng sông Hồng. Việc hợp nhất ba tỉnh đã góp phần xóa bỏ rào cản địa giới, biến các chuyến du lịch ngắn ngày thành chuỗi trải nghiệm đa dạng: từ di sản văn hóa, địa chất nội địa đến sinh thái ngập mặn và du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp…

Toàn cảnh Cảng cá Ninh Cơ (xã Hải Thịnh) nhìn từ trên cao - trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá quan trọng, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế biển địa phương. Ảnh: Viết Dư

Để hiện thực hóa khát vọng vươn khơi bám biển, trong chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Ninh Bình xác định: sẽ tập trung phát triển vùng kinh tế ven biển trở thành cực tăng trưởng khu vực Đông Nam của tỉnh; tạo sức lan tỏa, tăng cường liên kết phát triển với các vùng động lực khác trong tỉnh và khu vực;Tổ chức không gian phát triển kinh tế biển của tỉnh Ninh Bình gắn với mô hình phát triển không gian của tỉnh theo định hướng Một trục động lực - Hai đầu phát triển - Ba cực phát triển - Bốn vùng kinh tế - Năm hành lang kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của khu vực ven biển là không gian phát triển động lực mới của tỉnh; Cơ bản hình thành hệ thống cảng biển nước sâu, trung tâm logistics; phát triển các trung tâm dịch vụ, hậu cần nghề cá; hoàn thiện hệ thống đê biển, trồng rừng thay thế, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; hoàn thiện hạ tầng đô thị ven biển; Phấn đấu giai đoạn 2025-2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và ven biển của Ninh Bình bình quân đạt trên 11%/năm; Tỷ trọng kinh tế biển và ven biển trong GRDP toàn tỉnh đạt trên 20%; tỷ lệ đô thị hóa khu vực ven biển đạt trên 50%; Các xã ven biển đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của Trung ương; cơ bản không còn hộ nghèo khu vực ven biển vào năm 2030; 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; 100% dân số ven biển được sử dụng nước sạch, trong đó tối thiểu 70% được cung cấp từ các hệ thống nước sạch tập trung.- 100% xã ven biển đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"; 100% phương tiện khai thác thủy sản xa bờ được quản lý, giám sát hành trình theo quy định, không còn tình trạng vi phạm IUU. 100% tuyến đê biển chính được củng cố, nâng cấp đáp ứng yêu cầu ứng phó với nước biển dâng; cơ bản hoàn thiện tuyến đê biển mới theo quy hoạch lấn biển. Đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành một trong các trung tâm kinh tế, đô thị, logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước. Có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng, cả nước và khu vực...Trong đó, điểm nhấn là Khu kinh tế Ninh Cơ, với định hướng phát triển theo mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ xanh và thông minh, lấy kinh tế biển, công nghiệp, logistics và dịch vụ làm những chức năng quan trọng.

Sự hợp nhất đã mở ra một không gian phát triển mới cho vùng biển Giao Phúc, Ninh Bình. Ảnh: Đăng Khoa

Không gian Khu kinh tế Ninh Cơ được tổ chức theo mô hình 3 trục kết nối, 3 hành lang sinh thái, 3 trung tâm động lực và 3 phân vùng phát triển. Trong đó, ba trục kết nối gồm Tỉnh lộ 490, cao tốc Cao Bồ - Ninh Cơ và trục đường ven biển. Đây là các tuyến giao thông được xác định giữ vai trò liên kết các khu chức năng trong khu kinh tế với hệ thống giao thông của tỉnh và vùng.

Trong một không gian phát triển mới, cơ hội lớn nhưng thách thức đặt ra cũng không phải là nhỏ, muốn phát triển xứng tầm, buộc Ninh Bình phải có những quyết sách chiến lược cùng một tư duy đổi mới, phải chuyển mạnh từ tư duy"kinh tế ven biển local (cục bộ)" sang "trục kinh tế đại dương mở". Xây dựng vùng di sản Cố đô - Tràng An và trung tâm tâm linh Tam Chúc kết nối thẳng ra chuỗi đô thị - dịch vụ biển. Việc tích hợp này sẽ giúp Ninh Bình hình thành một hành lang kinh tế đa mục tiêu: du lịch tâm linh, sinh thái bãi bồi, hạ tầng công nghiệp hậu cần và chuỗi đô thị biển quy mô lớn.

(Còn nữa)

Bài 2: Tầm nhìn chiến lược từ cửa biển Ninh Cơ

Bài 3: Những cung đường nghìn tỷ, mở lối vươn khơi, nâng tầm kinh tế biển

Bài 4: Giữ vững sinh kế nơi đầu sóng: Dấu ấn từ những chủ trương hợp lòng dân

Bài 5: Thế trận lòng dân và khát vọng vươn khơi bám biển