Ninh Bình hạn chế phương tiện thủy qua sông Ninh Cơ để thi công đường dây 220kV

Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc hạn chế giao thông được thực hiện theo Thông báo số 12921/TB-SXD, căn cứ phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tại Văn bản số 1323/HHĐTPB-NV ngày 22/10/2026. Trên cơ sở đề nghị của Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội tại Văn bản số 216/XLĐHN-PKT ngày 3/11/2026, Sở Xây dựng đã công bố phương án hạn chế giao thông để phục vụ thi công.

Hạn chế phương tiện thủy qua sông Ninh Cơ trong 3 ngày để thi công đường dây 220kV.

Thời gian hạn chế giao thông từ ngày 7/11 đến hết ngày 9/11. Trong đó, buổi sáng từ 7h đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 - 17h30 hằng ngày.

Phạm vi hạn chế tại khu vực thi công đường dây điện từ cột VT43 sang cột VT46, thuộc lý trình khoảng Km 30+450 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Ninh Cơ. Khu vực này có bờ trái thuộc xã Hải Hậu, bờ phải thuộc xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong các khung giờ nêu trên, tất cả phương tiện thủy nội địa bị cấm lưu thông qua khu vực thi công. Các phương tiện khi di chuyển đến đoạn sông này phải chủ động điều chỉnh hành trình, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy được lắp đặt tại hiện trường.

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu các tổ chức, cá nhân điều khiển phương tiện thủy nội địa nghiêm túc chấp hành phương án phân luồng, hạn chế giao thông; tuân thủ Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định liên quan, không tự ý đi vào khu vực đang tổ chức thi công.

Việc thông báo hạn chế giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện thủy, người tham gia giao thông và lực lượng thi công khi kéo, lắp đặt đường dây điện 220kV qua sông Ninh Cơ, góp phần bảo đảm tiến độ và an toàn cho dự án TBA 220kV Hải Hậu cùng đường dây đấu nối.

Tiến Anh