Theo ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, việc hạn chế giao thông được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc tại Văn bản số 1448/HHĐTPB-NV ngày 16/11/2026 về việc công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Âu tàu Nghĩa Hưng.

Hạn chế phương tiện thủy qua kênh Nghĩa Hưng do sự cố âu tàu.

Cụ thể, thời gian hạn chế giao thông bắt đầu từ 16h ngày 16/11 và kéo dài đến khi sự cố tại Âu tàu Nghĩa Hưng được khắc phục, bảo đảm đủ điều kiện an toàn để tổ chức giao thông trở lại.

Phạm vi hạn chế là luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, tuyến kênh kết nối sông Đáy với sông Ninh Cơ.

Trong thời gian này, tất cả phương tiện thủy bị cấm lưu thông qua luồng đường thủy nội địa quốc gia kênh Nghĩa Hưng. Ngoại lệ là các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều tiết, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chủ động tìm hiểu điều kiện luồng tuyến, lựa chọn hướng hành trình phù hợp, không tự ý lưu thông vào khu vực đang bị hạn chế.

Đồng thời, các chủ phương tiện phải chấp hành nghiêm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình điều tiết, hướng dẫn giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Việc công bố hạn chế giao thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2026/TT-BXD ngày 15/5/2026 của Bộ Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 54/2026/TT-BXD ngày 1/7/2026 và Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT về công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

Việc tạm dừng lưu thông qua khu vực Âu tàu Nghĩa Hưng nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian khắc phục sự cố.

Các phương tiện thủy cần chủ động điều chỉnh kế hoạch vận tải, hành trình, tránh đi vào khu vực bị cấm, chờ thông báo chính thức khi tuyến luồng đủ điều kiện khai thác trở lại.

Tiến Anh