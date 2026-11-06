Ninh Bình: Hạn chế giao thông trên sông Đào phục vụ thi cấp chứng nhận chuyên môn

Theo thông báo, việc hạn chế giao thông được thực hiện từ 6h - 17h ngày 7/11/2026. Phạm vi hạn chế gồm khu vực vùng nước từ Km 21+500 - Km 23+500; từ Km 26+780 - Km 27+150 bờ phải và từ Km 27+370 - Km 27+635 bờ phải trên tuyến sông Đào.

Hạn chế giao thông trên sông Đào phục vụ thi cấp chứng nhận chuyên môn.

Nội dung hạn chế là hạn chế chuẩn tắc luồng đã được công bố nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, việc hạn chế giao thông được triển khai trên cơ sở các quy định hiện hành về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Theo đó, Sở Xây dựng căn cứ Thông tư số 21/2026/TT-BXD ngày 15/5/2026 của Bộ Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 54/2026/TT-BXD ngày 1/7/2026; cùng các quy định về điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

Việc tổ chức thi cũng được thực hiện trên cơ sở phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được cơ quan chức năng chấp thuận đối với vùng nước phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, thi và kiểm tra thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Đáng chú ý, trước khi ban hành thông báo hạn chế giao thông, Sở Xây dựng Ninh Bình đã căn cứ ý kiến của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình về phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; Quyết định số 1342/QĐ-SXD ngày 4/11/2026 về việc thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa và đề nghị của Công ty Cổ phần Dạy nghề đường thủy Sông Hồng.

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu tất cả phương tiện thủy nội địa khi lưu thông qua các đoạn sông nêu trên tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan.

Tiến Anh