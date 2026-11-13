Ninh Bình hạn chế giao thông sông Đáy phục vụ thi cấp chứng chỉ thuyền trưởng

Theo thông báo số 13288/TB-SXD ngày 13/11/2026, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ 6h - 17h ngày 14/11/2026 trên tuyến sông Đáy.

Hạn chế giao thông đường thủy nội địa từ 6h - 17h ngày 14/11/2026 trên tuyến sông Đáy.

Phạm vi hạn chế gồm hai đoạn: Từ Km 75+300 - Km 75+789 và từ Km 78+200 - Km 80+200 trên tuyến sông Đáy.

Nội dung hạn chế là hạn chế chuẩn tắc luồng đã công bố nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong quá trình tổ chức thi thực hành cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa.

Hoạt động thi được tổ chức trên tuyến sông Đáy, thuộc địa phận xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc đã chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa phục vụ hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại khu vực này.

Để bảo đảm an toàn trong thời gian hạn chế giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động vận tải thủy chủ động nắm bắt thông tin, điều chỉnh hành trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong thời gian diễn ra hoạt động thi.