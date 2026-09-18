Ninh Bình: Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy do mưa lũ

Trao đổi với PV Báo Xây dựng chiều 18/9, ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết, từ 10h ngày 18/9, tỉnh Ninh Bình cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực luồng sông Đáy có tình huống đột xuất thuộc địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy do mưa lũ.

Phạm vi hạn chế giao thông trên sông Đáy từ Km84+00 - Km140+700 phía bờ phải và từ Km84+00 - Km142+00 phía bờ trái. Các phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, điều tiết, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông được phép hoạt động theo nhiệm vụ.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Quản lý đường sông số 5 tổ chức trực, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực hạn chế; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát toàn tuyến, thường xuyên cập nhật diễn biến và báo cáo cơ quan chức năng.

Đặc biệt, đơn vị quản lý tuyến được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra mất an toàn giao thông, nhất là nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng như cây trôi, phương tiện neo đậu dưới cầu, sát cầu hoặc neo đậu không an toàn.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc được đề nghị thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trên tuyến sông Đáy, phối hợp xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn kết cấu hạ tầng đường thủy.

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng, chủ động nắm bắt điều kiện luồng và lựa chọn hướng đi phù hợp. Việc hạn chế giao thông được thực hiện trong bối cảnh mực nước sông Đáy dâng cao, dòng chảy mạnh do mưa lũ, nhằm chủ động phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình trên tuyến.

Tiến Anh