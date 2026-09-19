Ninh Bình: Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Đáy để tổ chức thi thuyền trưởng

Trao đổi với PV Báo Xây dựng chiều 19/9, ông Nguyễn Thế Thích, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, thời gian hạn chế giao thông từ 6h - 17h ngày 21/9/2026. Phạm vi hạn chế gồm khu vực từ Km75+300 - Km75+789 và từ Km78+200 - Km80+200 trên tuyến sông Đáy.

Tổ chức thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì phương tiện thủy nội địa.

Trong thời gian trên, giao thông tại các khu vực này được hạn chế theo chuẩn tắc luồng đã công bố nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động tổ chức thi thực hành cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thuyền trưởng hạng nhất, hạng nhì phương tiện thủy nội địa.

Việc hạn chế giao thông được thực hiện trên cơ sở các quy định về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và công tác điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi, hạn chế giao thông đường thủy nội địa.

Cụ thể, Sở Xây dựng căn cứ Thông tư số 21/2026/TT-BXD ngày 15/5/2026 của Bộ Xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 54/2026/TT-BXD ngày 1/7/2026; Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 cùng các văn bản liên quan đến phương án bảo đảm an toàn giao thông phục vụ đào tạo, sát hạch thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên sông Đáy.

Đáng chú ý, phương án tổ chức thi thực hành đã được Cảng vụ Hàng hải Thái Bình cho ý kiến tại Văn bản số 587/CVHHTB-QLKCHTATANHH ngày 17/9/2026. Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục Ninh Bình cũng có Văn bản số 530/CV-GDNB ngày 17/9/2026 đề nghị hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ kỳ thi.

Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện thủy nội địa khi di chuyển đến các khu vực nêu trên phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại khu vực; chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định có liên quan, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong thời gian hạn chế giao thông.

Tiến Anh