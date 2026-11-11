Ninh Bình: Hai tháng, có 607 học sinh vi phạm giao thông

Chiều 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ ngày 1/8 đến 11/11/2026, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Cảnh sát giao thông Ninh Bình phát hiện 607 trường hợp học sinh vi phạm giao thông trong hơn 2 tháng (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 607 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và 64 trường hợp chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 174 phương tiện.

Song song với đó, Công an tỉnh Ninh Bình cũng thành lập, duy trì hoạt động các Tổ Công tác đặc biệt 35, phối hợp với công an các xã, phường tổ chức tuần tra trên những tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Thông qua hoạt động tuần tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian tới, Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong quản lý con em, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiến Anh