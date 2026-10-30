Ninh Bình gỡ vướng sớm khởi công chung cư cho thuê hơn 500 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng - TTXVN

Tỉnh Ninh Bình đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm khởi công dự án xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định trong quý IV/2026. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đang sinh sống tại các khu chung cư cũ xuống cấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chỉnh trang đô thị.

Ngày 30/10, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 7743/UBND-VP4 về việc đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, công việc để khởi công dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh, Sở Xây dựng và UBND phường Nam Định tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, không để những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đầu tư ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Trước đó, ngày 22/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, trong đó yêu cầu đặt ra là hoàn thành các thủ tục cần thiết và tổ chức khởi công ngay trong quý IV/2026.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị

Để bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, đồng thời hoàn thành các thủ tục, điều kiện cần thiết phục vụ khởi công công trình.

Đặc biệt, tỉnh chủ đầu tư phải xây dựng biểu tiến độ chi tiết đến thời điểm khởi công, trong đó xác định cụ thể từng nội dung công việc, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành; việc cụ thể hóa tiến độ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng triển khai chung chung, thiếu sự phối hợp hoặc không xác định rõ trách nhiệm khi phát sinh chậm trễ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc phải được tiến hành thường xuyên, đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch đã đề ra. Đối với những nội dung có nguy cơ chậm tiến độ, chủ đầu tư phải kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhân lực, phương án và giải pháp tổ chức thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ đợi giữa các cơ quan, đơn vị làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần. Nội dung báo cáo phải thể hiện cụ thể những công việc đã hoàn thành trong tuần, nhiệm vụ đang triển khai, kết quả thực hiện so với tiến độ đề ra, nhiệm vụ trọng tâm của tuần tiếp theo và những khó khăn, vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ, kèm theo đề xuất, kiến nghị xử lý.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND phường Nam Định khẩn trương tập trung thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dời và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công và triển khai dự án trong quý IV/2026. Địa phương phải chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, phải báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vai trò của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh trong công tác di dời, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; hướng dẫn, phối hợp, đôn đốc UBND phường Nam Định và chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời, chủ động rà soát, hướng dẫn, tham mưu thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý nhà ở, bảo đảm đồng bộ với tiến độ dự án; theo dõi, đôn đốc công tác di dời, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vượt thẩm quyền.

Việc phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là tăng cường phối hợp, chủ động xử lý công việc, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công trình được khởi công đúng thời gian dự kiến.

Công trình hơn 500 tỷ đồng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở

Theo Quyết định số 3855/QĐ-UBND ngày 22/10 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, dự án Đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh có tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình. Công trình được xây dựng trên diện tích đất khoảng 10.260 m2, thuộc nhóm dự án B, công trình dân dụng cấp I.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại những khu chung cư cũ xuống cấp và các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở theo quy định. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, khai thác hiệu quả quỹ đất công, chỉnh trang đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh Ninh Bình.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ phá dỡ 2 tòa nhà chung cư 5 tầng và 1 chợ Xanh hiện trạng để tạo mặt bằng xây dựng công trình mới. Khu chung cư được thiết kế gồm 1 tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật, diện tích xây dựng khoảng 2.057 m2, chiều cao công trình khoảng 56 m.

Công trình được bố trí các không gian căn hộ, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, văn phòng cùng các không gian kỹ thuật cần thiết. Việc kết hợp các chức năng trong cùng một công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn hướng tới hình thành môi trường sinh hoạt tương đối đồng bộ, thuận tiện cho cư dân.

Cùng với phần công trình chính, dự án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ như sân, đường giao thông, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải, cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc và cây xanh cảnh quan. Đáng chú ý, dự án còn bố trí nhà để xe máy điện cao 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 322 m2.

Các hạng mục được thiết kế đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kết cấu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân.

Với quy mô đầu tư và mục tiêu đặt ra, công trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại những khu chung cư cũ xuống cấp mà còn có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng không gian đô thị tại khu vực đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Việc thay thế các khu chung cư cũ bằng công trình mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời khai thác hiệu quả hơn quỹ đất công. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm gắn phát triển đô thị với thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chỉnh trang đô thị và quyền lợi của người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư, dự án được kỳ vọng sẽ khởi công trong quý IV/2026, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành theo kế hoạch giai đoạn 2026-2028, góp phần cải thiện điều kiện nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị tại phường Nam Định nói riêng, tỉnh Ninh Bình nói chung.