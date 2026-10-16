Ninh Bình: Giữ nhịp tăng trưởng hai con số, tạo sức bật từ công nghiệp và thu hút đầu tư

Bước vào quý IV, tỉnh Ninh Bình tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Theo thông tin từ tỉnh Ninh Bình, GRDP 9 tháng năm 2026 ước đạt 250.180 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,06%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,58%; dịch vụ tăng 9,95%. Kết quả cho thấy công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao trong quý IV.

Láp ráp ô tô tại KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình (ảnh: Thành Công GROUP)

Nổi bật là sản xuất công nghiệp với giá trị tăng thêm tăng 17,23%, đóng góp 6,68 % vào mức tăng GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 25,01%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,38%. Các ngành sản xuất sản phẩm cao su, plastic, điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, kim loại và thiết bị điện ghi nhận mức tăng cao.

Kết quả này cho thấy năng lực sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, đồng thời khẳng định vai trò của công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Với lợi thế về hệ thống khu công nghiệp, nguồn lao động và khả năng kết nối các trung tâm kinh tế phía Bắc, Ninh Bình có điều kiện thu hút thêm dự án chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 240.343 tỷ đồng, tăng gần 20%. Hoạt động lưu trú, ăn uống, vận tải và du lịch phát triển tích cực, góp phần mở rộng thị trường nội địa, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Trong 9 tháng, tỉnh Ninh Bình đón khoảng 20,96 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt gần 21.979 tỷ đồng. Đây là động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục kết hợp du lịch di sản với dịch vụ lưu trú, ẩm thực và các sản phẩm trải nghiệm, nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch.

Trong 9 tháng, Ninh Bình đón khoảng 20,96 triệu lượt khách du lịch

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Ninh Bình đạt 28,13 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2025. Các nhóm hàng chủ lực gồm linh kiện điện tử, máy tính, hàng may mặc, giày dép, ô tô và linh kiện ô tô. Sản phẩm của doanh nghiệp địa phương đã tiếp cận hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế.

Những kết quả trên tạo nền tảng để Ninh Bình duy trì tăng trưởng trong quý IV, giữ nhịp tăng trưởng hai con số năm 2026.

Thu hút đầu tư gắn với hiệu quả triển khai dự án

Trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Ninh Bình đạt hơn 125.000 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Tỉnh cấp mới 124 dự án, gồm 38 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 493,7 triệu USD và 86 dự án trong nước với tổng vốn hơn 12.384 tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp tục mở rộng với 3.909 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 41.000 tỷ đồng.

Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026

Để nâng cao chất lượng dòng vốn, Ninh Bình cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng tính minh bạch và chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Định hướng thu hút đầu tư tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, dự án có giá trị gia tăng lớn; đồng thời phát triển đô thị, nhà ở, thương mại, logistics, y tế, giáo dục và du lịch chất lượng cao. Tại các khu công nghiệp, tỉnh cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý môi trường và dịch vụ hỗ trợ sản xuất; tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực công nghệ.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, cải cách hành chính cần gắn với hỗ trợ tiếp cận đất đai, vốn, lao động và thị trường. Duy trì đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh.

Quý IV tập trung giải ngân, giữ nhịp tăng trưởng

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, UBND tỉnh Ninh Bình xác định ba tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tỉnh phấn đấu duy trì tăng trưởng khoảng 11%, đồng thời tập trung tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Đến hết 9 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt 12.829,55 tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ, bởi đầu tư công không chỉ thúc đẩy xây dựng hạ tầng mà còn tạo sức lan tỏa đến sản xuất vật liệu, vận tải và các ngành dịch vụ liên quan.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu.

Trong quý IV, tỉnh cần rà soát từng dự án, xác định khối lượng có thể hoàn thành, tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu. Các chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; đồng thời xem xét điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Mục tiêu giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương trong tháng 12/2026 đòi hỏi công tác điều hành sát thực tế, tăng cường kiểm tra công trường và xử lý kịp thời những khó khăn thuộc thẩm quyền. Các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư cũng cần được rà soát, đưa nguồn lực vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Cùng với đầu tư công, Ninh Bình cần thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu trong giai đoạn cao điểm đơn hàng cuối năm. Các sở, ngành cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, bảo đảm nguồn cung điện, nguyên liệu, lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu.

Đối với xuất khẩu, bên cạnh duy trì đà tăng trưởng, tỉnh cần khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nâng tỷ trọng sản phẩm có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, chủ động nguồn nguyên liệu, phát triển thương hiệu và mạng lưới phân phối. Hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường và kết nối đối tác cần được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh cần khai thác hiệu quả mùa cao điểm cuối năm, phát triển sản phẩm gắn với di sản, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm địa phương. Nâng chất lượng dịch vụ, hoàn thiện hạ tầng và tăng liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải với các điểm đến sẽ góp phần gia tăng chi tiêu của du khách, tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Khơi thông nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Ninh Bình cần chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 11% mỗi năm. Điều này đòi hỏi tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, tái cơ cấu nông nghiệp, đồng thời thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước hết, tỉnh cần tổ chức không gian phát triển đồng bộ với quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và vùng du lịch. Hạ tầng giao thông và kỹ thuật cần được ưu tiên đầu tư, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sẽ giúp đào tạo sát nhu cầu thực tế, khắc phục tình trạng thiếu lao động có kỹ năng và cải thiện năng suất.

Phát triển kinh tế cũng phải gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị di sản. Các dự án công nghiệp, vật liệu và đô thị cần được lựa chọn trên cơ sở đánh giá đầy đủ về công nghệ, hạ tầng, sử dụng tài nguyên và tác động môi trường, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn cảnh quan, sinh thái và phát triển du lịch bền vững.

Đồng thời, tỉnh cần nâng cao hiệu quả điều hành, gắn các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Việc tháo gỡ kịp thời vướng mắc về đất đai, thủ tục, quy hoạch và các dự án tồn đọng sẽ góp phần khơi thông nguồn lực xã hội.

Ninh Bình đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Với mức tăng trưởng GRDP 11,31% sau 9 tháng, Ninh Bình có cơ sở để phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026. Tuy nhiên, duy trì tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và doanh nghiệp, bảo đảm vốn đầu tư được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, các dự án sớm đi vào hoạt động và lợi thế công nghiệp, xuất khẩu, du lịch được khai thác hiệu quả. Đây là nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bài: Chung Thắng

Ảnh: ninhbinh.gov.vn