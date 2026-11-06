Ninh Bình: Giao Công an tỉnh rà soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh lưu trú tại Di sản Tràng An

UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản chỉ đạo giao Công an tỉnh rà soát, xử lý vi phạm trong kinh doanh lưu trú tại Di sản Tràng An

Văn bản số 7708/UBND-VP5 ngày 29.10.2026 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng ký chỉ đạo: Công an tỉnh chủ động rà soát, nắm tình hình, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường có liên quan kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú tại khu vực Di sản Tràng An.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Du lịch khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch quản lý di sản, Quy chế bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, trình UBND tỉnh xem xét ban hành, bảo đảm theo quy định và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và phát triển trong khu Di sản Tràng An, nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và phát huy tốt vai trò cộng đồng trong việc gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, bản sắc văn hoá và giám sát các hoạt động xâm hại di sản.

Trong khu vực vùng lõi Di sản Tràng An có khoảng 128 cơ sở lưu trú không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú

Như Văn Hóa điện tử đã thông tin trước đó: Trong khu vực vùng lõi Di sản Tràng An có khoảng 128 cơ sở lưu trú không đảm bảo điều kiện kinh doanh lưu trú, trong đó có 35 cơ sở lưu trú hoạt động từ trước năm 2016, còn lại 93 cơ sở phát sinh sau năm 2016.

Ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Sở đã có nhiều kiến nghị với địa phương, các ngành, tuy nhiên để giải quyết được triệt để cần địa phương vào cuộc thật mạnh. Chắc chắn những cơ sở lưu trú vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trong vùng lõi sẽ phải xử lý để trả lại cảnh quan cho di sản.

Về công tác quản lý lưu trú đối với những cơ sở vi phạm, cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh lưu trú, ông Nguyễn Cao Tấn cho rằng: “Muốn xử lý được triệt để thì các sở, ngành, các xã, phường phải kết hợp chặt chẽ với ngành công an”.