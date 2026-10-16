Ninh Bình giành 2 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ 30

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải được tổ chức từ ngày 8-16/10, do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh tổ chức.

Giải quy tụ 12 đoàn với 150 vận động viên (VĐV) tham gia. Các VĐV tranh tài ở 18 hạng cân, từ 48kg đến trên 100kg. Đoàn Vật dân tộc Ninh Bình tham gia giải với 13 VĐV. Các VĐV đã thi đấu nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và khả năng chuyên môn, giành được thành tích ấn tượng.

Trận đấu giữa đô vật Hà Văn Hiếu của Ninh Bình (khố đỏ) gặp Lê Trần Nam của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, 2 VĐV giành Huy chương Vàng là: Hà Văn Hiếu (hạng cân trên 100kg); Ngô Hữu Hòa (hạng cân 51kg). VĐV Tạ Văn Hùng giành Huy chương Bạc ở hạng cân 72kg. Các VĐV giành Huy chương Đồng là: Nguyễn Đức Anh (hạng cân 54kg); Hà Ngọc Trung (hạng cân 66kg); Nguyễn Minh Hoàng (hạng cân 75kg); Nguyễn Đang San (hạng cân 63kg).

Với những thành tích đạt được, đoàn Ninh Bình xếp thứ 4 toàn đoàn. Đây là thành tích xứng đáng, ghi nhận sự nỗ lực của các VĐV và công tác huấn luyện, chuẩn bị chuyên môn của Đội tuyển Vật Ninh Bình. Đây cũng là cơ sở để các VĐV tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ, hướng tới những giải đấu trong nước và khu vực trong thời gian tới.