Ninh Bình: Giảm 16,4% số vụ tai nạn giao thông trong 10 tháng

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 555 vụ tai nạn giao thông, làm 342 người chết và 346 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 109 vụ (16,4%), số người chết giảm 36 người (9,5%) và số người bị thương giảm 92 người (21%).

Trong tổng số các vụ tai nạn, tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu với 546 vụ; đường sắt xảy ra 8 vụ và đường thủy nội địa xảy ra 1 vụ. Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép.

Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Công an tỉnh Ninh Bình xử lý người tham gia giao thông thông vi phạm. Ảnh: Công an Ninh Bình.

Tai nạn giao thông đường bộ chủ yếu xảy ra trên quốc lộ, chiếm 33,5%; đường tỉnh chiếm 26,6% và đường xã chiếm 23,1%. Các nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định và đi sai làn đường.

Đặc biệt, có 80 vụ tai nạn liên quan đến người dưới 18 tuổi, chiếm 14,65%, làm chết 48 người.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; tổ chức 13.619 ca tuần tra; phát hiện, xử lý 90.758 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 224,4 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh, với 173 camera AI được khắc phục, đưa vào hoạt động, qua đó phát hiện và xử lý 15.689 trường hợp vi phạm.

Mặc dù các chỉ số tai nạn giao thông đều giảm, tình hình vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là trên các tuyến đường tỉnh, đường xã. Nhằm tiếp tục kiềm chế vi phạm, kéo giảm tai nạn và bảo đảm trật tự công cộng, văn minh đô thị, ngày 4/11/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 7849/UBND-VP4 về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 28/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường quản lý thanh thiếu niên, học sinh tham gia giao thông; chú trọng đào tạo kỹ năng lái xe an toàn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn, giữ gìn trật tự công cộng và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.