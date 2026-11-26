Dự án xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư - Nam Định) có mức đầu tư 7.140 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư; thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Một đoạn đường tỉnh 485B, gần khu vực điểm đầu dự án đường Nam Định - Hoa Lư

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 39km, đi qua địa bàn 12 phường, xã gồm Tây Hoa Lư, Phong Doanh, Ý Yên, Vũ Dương, Tân Minh, Minh Tân, Hiển Khánh, Mỹ Lộc, Đông A, Nam Định, Thiên Trường và Nam Lý.

Để triển khai dự án, tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án thành phần độc lập bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ tuyến đường này với tổng kinh phí 6.674 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 360,99ha

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, tổng số hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng bởi công tác GPMB là 5.005 trường hợp, với tổng diện tích đất thu hồi 360,99ha. Về tình hình giải ngân, tính đến ngày 9/11, dự án đã giải ngân 242,24 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 2.000 tỷ đồng.

Tại xã Minh Tân, công tác GPMB đang được địa phương tập trung triển khai. Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Tân cho biết, dự án đi qua địa bàn xã có chiều dài hơn 4,9km, ảnh hưởng tới khoảng 338 hộ gia đình gồm cả đất nông nghiệp, đất ao vườn và thổ cư. Đến nay, địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình hoàn thiện công tác GPMB đối với phần đất nông nghiệp. Trong đợt 1, xã đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 245/253 hộ dân thuộc diện GPMB.

Xã Minh Tân đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 245/253 hộ dân thuộc diện GPMB

Tại xã Hiển Khánh, công tác chi trả hỗ trợ GPMB cũng đang được địa phương khẩn trương triển khai.

Ông Trần Đắc Sùng, Phó Chủ tịch UBND xã Hiển Khánh, cho biết theo số liệu rà soát, dự án ảnh hưởng đến 136 hộ dân có đất nông nghiệp, với tổng diện tích khoảng 10,7ha; đất công khoảng 4,4ha và đất thuộc khu vực Cụm công nghiệp Hợp Hưng khoảng 4,2ha. Ngoài ra, dự kiến có 35 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Đối với công tác tái định cư, xã xác định đây là nhiệm vụ cần ưu tiên, bởi việc thu hồi đất, di chuyển chỗ ở phải đi đôi với bảo đảm nơi ở mới và điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân. Theo phương án tái định cư, 14 hộ dân khu vực thôn Hưng Đạo dự kiến được bố trí về khu dân cư Nội Chế cũ, 21 hộ khu vực thôn Mai Hồng được bố trí về khu dân cư Chợ Tư.

Người dân xã Hiển Khánh nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, đến nay, công tác cắm cọc GPMB và trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMB đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB, đối với 10 phường, xã: Nam Định, Mỹ Lộc, Thiên Trường, Đông A, Vũ Dương, Phong Doanh, Hiển Khánh, Ý Yên, Tân Minh, Nam Lý đã được UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với xã Minh Tân tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khu tái định cư, trình UBND tỉnh xem xét.