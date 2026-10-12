Ninh Bình: Gia hạn dự án đường nối cầu vượt sông Bôi, vốn gần 55 tỷ đồng

Chiều 12/10, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3735/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường kết nối ĐT.479 với cầu vượt sông Bôi (giai đoạn 1). Theo quyết định, thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến hết ngày 30/6/2027.

Gia hạn dự án đường nối cầu vượt sông Bôi, vốn gần 55 tỷ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn xã Gia Lâm và xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư 54,679 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhằm cập nhật thời gian thực hiện, tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tiếp tục triển khai dự án theo quy định.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các hợp đồng thi công, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Quá trình triển khai phải tuân thủ các quy định hiện hành, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn thực hiện công trình, đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp triển khai nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định, bảo đảm dự án được triển khai đúng trình tự, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Tiến Anh