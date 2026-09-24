Ninh Bình: Gần 5.000 công nhân được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Ngày 24/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết. Công an phường Tiên Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công ty TNHH Wistron Infocomm triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho cán bộ, công nhân viên Công ty".

Gần 5.000 cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Wistron Infocomm đã được đào tạo kỹ năng lái xe an toàn. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho người lao động những kỹ năng cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Tiên Sơn tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chỉ ra những lỗi vi phạm thường gặp khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông.

Cán bộ, công nhân viên được hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, từ quan sát, nhận diện và xử lý tình huống, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước đến chấp hành tốc độ, làn đường và tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, người lao động được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và chủ động phòng tránh các nguy cơ có thể dẫn tới tai nạn giao thông.

Cán bộ Công an phường Tiên Sơn tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Việc triển khai chương trình với số lượng lớn người lao động góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong công nhân, người lao động.

Đặc biệt, vào các khung giờ đi làm, tan ca, lưu lượng phương tiện thường gia tăng, việc trang bị kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức chấp hành quy định giao thông được kỳ vọng góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn.