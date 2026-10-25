Ninh Bình FC quyết tâm giữ ngôi đầu bảng

Hai trận muộn nhất vòng 5 V.League 2026/27 diễn ra vào hôm nay.

SHB Đà Nẵng (3 điểm) gặp Hà Nội (6 điểm) trong thế tương phản về tâm lý. Đội bóng sông Hàn vừa bất ngờ để thua Hải Phòng 1-5, còn đại biểu Thủ đô đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi vượt qua Công an Hà Nội 2-1.

Kết quả của trận derby giúp Hà Nội lấy lại niềm tin và mở ra cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Với SHB Đà Nẵng, yêu cầu trước mắt là củng cố khả năng phòng ngự, bởi họ đã phải nhận tới 8 bàn thua chỉ trong 2 thất bại gần nhất trước Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng.

Nếu không khắc phục được những khoảng trống và khả năng hỗ trợ giữa các tuyến, cuộc tiếp đón Hà Nội sẽ tiếp tục rất khó khăn. Nhìn chung, đội khách có lý do để tự tin, nhưng điều cần chứng minh là khả năng duy trì hiệu quả sau chiến thắng giàu cảm xúc vừa qua.

Xét phong độ hiện tại, thầy trò HLV Harry Kewell càng được đánh giá cao hơn, dù phải làm khách ở trận đấu này.

Đội đang tạm dẫn đầu bảng – Ninh Bình (10 điểm) tiếp Công an TP HCM (7 điểm). Đây có thể xem là thử thách đáng chú ý với đội bóng cố đô ngay sau khi chiếm ngôi đầu.

Chiến thắng 4-3 trước Hoàng Anh Gia Lai thể hiện khả năng vượt khó của Ninh Bình (nhất là trong bối cảnh chơi thiếu người và bị dẫn bàn trước), nhưng việc nhận tới 3 bàn thua cũng đặt ra yêu cầu củng cố sự chắc chắn.

Trong cuộc đua đường dài, bản lĩnh ở thời điểm quyết định cần đi cùng khả năng kiểm soát trận đấu để giảm bớt những tình thế nhiều rủi ro. Ở phần sân đối diện, Công an TP HCM càng đá càng tỏ ra ổn định hơn.

Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Thể Công giúp họ có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách. Một chiến thắng sẽ đưa đội khách bắt kịp điểm số của đối thủ cạnh tranh trực tiếp, còn đội chủ nhà cũng rất cần 3 điểm để gia tăng khoảng cách trước sự đeo bám của chính Công an TP HCM và các đối thủ khác.

Ninh Bình cần phát huy ưu thế sân nhà, đồng thời hạn chế những pha mất bóng khiến hệ thống phòng ngự bị đặt vào thế bị động. Nhưng Công an TP HCM cũng hoàn toàn có thể hướng tới việc giành điểm nếu duy trì được sự tập trung và hiệu quả.

Việc Sông Lam Nghệ An đang tạm dẫn đầu bảng là mục tiêu lớn của Ninh Bình FC phải có chiến thắng trong trận đấu này để kết thúc vòng 5 với ngôi dẫn đầu bảng xếp hạng.