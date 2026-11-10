Ninh Bình: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị nghỉ dưỡng ven biển rộng hơn 81ha

Theo Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 9/11/2026 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí biển Giao Ninh, xã Giao Ninh với quy mô nghiên cứu khoảng 81,3ha, dân số dự kiến khoảng 1.500 người.

Khu vực lập quy hoạch nằm tại phía Đông Nam xã Giao Ninh, thuộc phân khu 2 của Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm.

Phía Bắc khu vực giáp tuyến đường đê bao biển Quất Lâm; phía Đông Nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía Tây Nam giáp đường Bình Minh và phía Đông giáp đường Đặng Đức Địch.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm, hình thành khu đô thị mới kết hợp nghỉ dưỡng, sinh thái và vui chơi giải trí ven biển, được đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Quy hoạch hướng tới khai thác hợp lý lợi thế cảnh quan ven biển, mặt nước và hệ sinh thái ngập mặn; gắn phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Các chức năng chính dự kiến gồm nhà ở kết hợp dịch vụ; dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; cây xanh công cộng, công viên, mặt nước; công trình giáo dục; giao thông, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch cũng nghiên cứu các chỉ tiêu về sử dụng đất, tầng cao công trình, mật độ xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 18% diện tích đất xây dựng. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được rà soát, xác định trong quá trình lập đồ án quy hoạch chi tiết.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình lập quy hoạch phải đánh giá đầy đủ hiện trạng đất đai, địa hình, thủy văn, nguy cơ ngập lụt, xói lở; làm rõ phạm vi rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, hành lang bảo vệ bờ biển và các khu vực hạn chế xây dựng.

Không gian quy hoạch phải bảo đảm sự liên kết giữa khu ở, dịch vụ du lịch, công viên, mặt nước và các lối tiếp cận bờ biển phục vụ cộng đồng; đồng thời tổ chức

đồng bộ hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

UBND tỉnh giao UBND xã Giao Ninh tổ chức lập quy hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phê duyệt; Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thẩm định theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện không quá 6 tháng kể từ ngày lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

Tiến Anh