Ninh Bình: Đường sắt giảm 40% giá vé tàu cho người bệnh đến Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam triển khai chính sách ưu đãi giảm 40% giá vé tàu cho hành khách đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Ninh Bình).

Hành khách xuống tàu tại ga Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Nhật Minh).

Đối tượng được hưởng ưu đãi là người bệnh, không áp dụng đối với người thân hoặc người đi cùng. Mỗi hành khách chỉ được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Chính sách giảm giá áp dụng đối với vé tàu có ga đi hoặc ga đến là ga Phủ Lý, trên các đoàn tàu có dừng đón, trả khách tại ga này.

Để được giảm 40%, hành khách cần xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh tại hai bệnh viện, gồm: Giấy hẹn khám bệnh; giấy chuyển viện hoặc giấy giới thiệu khám, chữa bệnh có dấu đỏ; giấy ra viện hoặc giấy tờ khác xác nhận việc khám, chữa bệnh.

Các giấy tờ phải thể hiện đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám, chữa bệnh và có xác nhận hợp lệ của cơ sở y tế. Việc xác thực có thể thực hiện thông qua mã QR hoặc các hình thức xác nhận khác.

Đáng chú ý, thời gian đi tàu được áp dụng ưu đãi kéo dài từ 10 ngày trước ngày hẹn khám, chữa bệnh đến 10 ngày sau khi kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú, căn cứ theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Về hình thức mua vé, hành khách phải đến trực tiếp các nhà ga đường sắt để mua vé và xuất trình giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh cho nhân viên bán vé kiểm tra. Chương trình không áp dụng đối với vé mua trực tuyến hoặc thông qua các đại lý bán vé.

Thông qua chính sách ưu đãi này, ngành đường sắt kỳ vọng giảm gánh nặng chi phí đi lại cho người bệnh, nhất là những trường hợp phải di chuyển từ các địa phương xa để khám, điều trị tại hai cơ sở y tế ở Ninh Bình.