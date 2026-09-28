Ninh Bình: Đưa tàu du lịch cao cấp 6 sao vào thử nghiệm

Các đại biểu tham dự trải nghiệm chuyến tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình

Chuyến tàu du lịch cao cấp 6 sao tuyến Hà Nội - Ninh Bình đã được đưa vào khai thác thử nghiệm sáng 28.9, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, cùng 130 đại diện các doanh nghiệp lữ hành, du lịch toàn quốc.

Với chủ đề “Kết nối miền di sản”, chuyến tàu đưa các đại biểu trực tiếp trải nghiệm dịch vụ cao cấp trên tàu, đánh giá khả năng kết nối từ ga Ninh Bình tới các khu, điểm du lịch. Qua đó, trao đổi, đề xuất phương án xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch đường sắt gắn với các điểm đến ở Ninh Bình.

Đoàn tàu được nghiên cứu, tổ chức theo hướng cao cấp, tiện nghi, giàu trải nghiệm với 14 toa, trong đó có các toa khách cao cấp và toa nhà hàng. Theo chương trình, sau khi đến ga Ninh Bình, đoàn trải nghiệm sẽ tiếp tục tham quan Thung Ui, Cố đô Hoa Lư và Tuyệt Tịnh Cốc trước khi trở về Hà Nội.

Du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hoá, du lịch liền mạch giữa Hà Nội - Ninh Bình ngay khi bước chân lên tàu

Việc kết hợp vận chuyển khách du lịch, dịch vụ, ẩm thực và không gian trải nghiệm cao cấp trên tàu được kỳ vọng tạo sẽ nên một hành trình khám phá văn hoá, du lịch liền mạch ngay khi du khách đặt chân lên tàu.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Thông xúc tiến du lịch (Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình) cho biết: Chuyến tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội - Ninh Bình không chỉ kết nối giao thông hai điểm đến mà còn hướng tới kết nối hai không gian di sản, văn hóa và cảnh quan.

Từ những giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội đến không gian di sản, thiên nhiên và đời sống bản địa của tỉnh Ninh Bình, chuyến tàu sẽ giúp du khách có một hành trình trực quan, thống nhất. Đặc biệt, phương tiện di chuyển cũng là một phần của trải nghiệm du lịch.

Tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình sẽ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch

Với chương trình trải nghiệm chuyến tàu du lịch cao cấp, cơ quan quản lý du lịch, ngành đường sắt và các doanh nghiệp lữ hành có thể đánh giá trực tiếp toàn bộ chuỗi dịch vụ, từ thời gian, chất lượng vận hành đến dịch vụ trên tàu, cũng như khả năng kết nối giữa ga Ninh Bình với các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Việc nghiên cứu và đưa vào khai thác sản phẩm tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa phương thức tiếp cận điểm đến, nâng cao chất lượng trải nghiệm và gia tăng sức hấp dẫn của hành trình du lịch.

Đồng thời, mở ra hướng phát triển mới cho du lịch đường sắt theo hướng kết hợp giữa giao thông, ẩm thực và trải nghiệm văn hoá, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững.