Ninh Bình: Đưa khu 'đất vàng' bỏ hoang gần 15 năm vào đấu giá

Khu "đất vàng" phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình được đầu tư cơ sở hạ tầng đến 780 tỉ đồng và đưa ra đấu giá nhiều lần nhưng bất thành

Khu đất phía Đông nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư), có tổng diện tích trên 20ha và có vị trí vô cùng đẹp, gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, gần Quốc lộ 10, hướng nhìn ra sông Đáy… thế nên được xem là khu “đất vàng” đắc địa của tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu mà phóng viên Văn hoá có được thì ngày 15.9.2009, UBND tỉnh Ninh Bình có Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu với tổng mức đầu tư 181,175 tỉ đồng.

Đến ngày 17.4.2013, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 780,363 tỷ đồng tại quyết định số 270/QĐ-UBND. Trong đó, bao gồm: xây dựng công viên cây xanh, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất hỗn hợp, làm tuyến đường từ trung tâm hội nghị tỉnh đến đê hữu Đáy, xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất…

Toàn bộ cơ sở hạ tầng đã cơ bản được hoàn thiện, từ đường giao thông chính, đường nội khu, vỉa hè, san nền… tất cả sẵn sàng phục vụ những cư dân về sinh sống. Thế nhưng sau nhiều lần đưa ra đấu giá bất thành, khu “đất vàng” chịu cảnh bỏ hoang suốt gần 15 năm qua.

Sau gần 15 năm bỏ hoang, khu "đất vàng" phía Đông Nhà thi đấu đã được UBND tỉnh Ninh Bình giao các sở, ban, ngành tiến hành các thủ tục để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

Mới đây, ngày 7.10.2026, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản số 7152/UBND-VP3 giao các sở, ban, ngành, UBND phường Hoa Lư thực hiện thủ tục đấu giá tại khu đất phía Đông Nhà thi đấu.

Trong đó, giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường Hoa Lư rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND phường Hoa Lư rà soát các vấn đề pháp lý liên quan đến cuộc đấu giá đã thực hiện trước đây. Hướng dẫn việc xử lý các văn bản, quyết định, hồ sơ có liên quan theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng dẫn UBND phường Hoa Lư thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Sau khi hoàn thành các điều kiện, trình tự, thủ tục có liên quan, UBND phường Hoa Lư tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền được giao.