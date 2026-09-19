Ninh Bình đưa các giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần với công chúng

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các câu lạc bộ tham gia. (Ảnh: YẾN TRINH)

Diễn ra từ ngày 19-21/9, Liên hoan với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, hội viên đến từ 29 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống không chuyên, đại diện cho các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban tổ chức tặng hoa Ban giám khảo. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại Liên hoan sẽ có 71 tiết mục dự thi ở tất cả các loại hình: hát Chèo, hát Văn, hát Xẩm, dân ca Mường, hát trống quân, hát Dậm Quyển Sơn, độc tấu-song tấu-hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trích đoạn Chèo, hoạt cảnh Chèo... với nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng. Các tiết mục xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn công diễn tại đêm tổng kết và trao giải Liên hoan.

Đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Liên hoan. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại Liên hoan, đồng chí Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong thời gian qua đã tạo các điều kiện thuận lợi thúc đẩy hoạt động của các câu lạc bộ truyền thống.

Đồng thời, đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, hội viên các câu lạc bộ trên địa bàn đã tích cực chuẩn bị, dày công tập luyện, dàn dựng chương trình. Qua đó, mang đến Liên hoan những tiết mục đặc sắc nhất, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với việc gìn giữ, phát huy giá trị di văn hóa tinh thần của cha ông.

Liên hoan là một không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. (Ảnh: YẾN TRINH)

Đồng chí nhấn mạnh, Liên hoan là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết và kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa Việt Nam và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng đến mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa, tôn giáo của Việt Nam và trở thành thành phố du lịch-di sản thiên niên kỷ trong tương lai.

Đây cũng là sân chơi để các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ truyền thống không chuyên, coi đây là nhân tố cốt lõi trong bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tiết mục "Một vùng non nước Cố đô" tại Liên hoan. (Ảnh: YẾN TRINH)