Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng vừa ký quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ, di dời các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai khu chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Hai nhà chung cư 5 tầng số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1977, có diện tích xây dựng khoảng 800m² mỗi tòa. Sau gần 50 năm sử dụng, các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu phải cải tạo, xây dựng lại nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt và chất lượng nhà ở.

Theo phương án được phê duyệt, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công tại hai khu chung cư trên và thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án.

Đến hết ngày 15/11, có 27 hộ tại khu chung cư số 2 và 23 hộ tại khu chung cư số 4 đã chủ động di dời đến nơi ở mới để phục vụ dự án.

Đối với chợ Xanh, Ban Quản lý chợ phường Nam Định đã thông báo chấm dứt hoạt động tại chợ Xanh và bàn giao mặt bằng vào ngày 25/11, tổ chức tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh cố định và kinh doanh vãng lai.

Thời gian dự kiến hỗ trợ kinh phí để các hộ tự bố trí chỗ ở kéo dài từ tháng 12/2026 đến hết tháng 12/2028, tương ứng 25 tháng. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ thực tế đối với từng hộ sẽ căn cứ vào thời điểm phải di dời và thời gian tự bố trí chỗ ở. Đối với những hộ đã chủ động di dời trước khi lập phương án, cơ quan chức năng sẽ rà soát, xác định thời gian hỗ trợ dựa trên thời điểm di dời thực tế và điều kiện được hưởng chính sách.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 7,18 tỷ đồng cho 177 hộ dân. Trong đó, mỗi hộ được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng chi phí di dời; đồng thời được hỗ trợ kinh phí tự bố trí chỗ ở từ 1-2 triệu đồng/hộ/tháng, tùy theo số nhân khẩu.

Việc di dời các hộ dân được xác định là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình cải tạo, xây dựng lại hai khu chung cư, đồng thời tạo điều kiện để dự án xây dựng khu chung cư mới được triển khai theo tiến độ.