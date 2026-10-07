Ninh Bình: Đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách từ các khu công nghiệp

Rà soát nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, 7 tháng năm 2026, tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) của các khu công nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 13.036 tỷ đồng, bằng 59,3% kế hoạch năm. Ước cả năm, số nộp NSNN đạt trên 23.156 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển, mở rộng nguồn thu ngân sách Nhà nước từ khu vực công nghiệp, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu năm 2026.

Để tăng thu, Ban Quản lý tập trung thu hút, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho NSNN.

Đồng thời, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các KCN có khả năng thu hút nhiều dự án, mở rộng cơ sở thu và tạo dư địa tăng thu bền vững.

Ban Quản lý phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan, Sở Tài chính và Thống kê tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu và xuất nhập khẩu. Qua đó, kịp thời rà soát doanh nghiệp có dấu hiệu giảm sản lượng, doanh thu hoặc phát sinh khó khăn để chủ động hỗ trợ, tháo gỡ, hạn chế ảnh hưởng đến nguồn thu.

Đơn vị cũng rà soát, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xây dựng, đầu tư tại các khu công nghiệp kê khai, nộp thuế tại tỉnh. Đẩy mạnh thu từ hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Các dự án chậm tiến độ, ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả được rà soát, xử lý nhằm tránh thất thu NSNN, đồng thời tạo điều kiện thu hút các dự án mới có hiệu quả cao.

Số nộp NSNN đạt trên 23.156 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 7/10, ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá nguồn thu theo từng khu công nghiệp, nhóm ngành và doanh nghiệp trọng điểm.

Định kỳ phân tích biến động thu so với cùng kỳ và dự toán, xác định các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án có đóng góp lớn hoặc nguy cơ giảm thu để chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Sản xuất ổn định, tạo nguồn thu lớn

Các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu được triển khai trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp cơ bản ổn định. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nhóm ngành điện tử, thiết bị điện và máy móc tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp. Chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 52,53%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,97%, sản xuất máy móc, thiết bị khác tăng 12,43%. Sản xuất xe có động cơ tăng 2,52%, phương tiện vận tải khác tăng 6,07%.

Sản xuất ổn định, tạo nguồn thu lớn.

Ghi nhận tại khu công nghiệp Bảo Minh, Công ty Cổ phần Giấy GĐT có tổng vốn đầu tư 2.560 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 300 nghìn tấn sản phẩm/năm. Trong 7 tháng, doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu hơn 126,8 tỷ đồng và đang tiếp tục xây dựng hệ thống nhà máy quy mô lớn.

Tại khu công nghiệp Đồng Văn II, Công ty CP Nhựa châu Âu tiếp tục phục hồi sản xuất, duy trì thị trường xuất khẩu và tăng sản lượng sản phẩm chất lượng cao. Trong 7 tháng, số thuế xuất nhập khẩu đạt 64 tỷ đồng.

Ông Vũ Đức Hậu, Giám đốc Công ty CP Nhựa châu Âu cho biết, doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, nâng cao hiệu suất máy móc, tiết giảm chi phí, mở rộng thị trường và tăng tỷ lệ sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Năm 2026, Công ty phấn đấu số nộp NSNN tăng khoảng 5% so với năm 2025.

Các doanh nghiệp được kỳ vọng tăng tốc hoàn thành đơn hàng, qua đó cải thiện sản lượng sản xuất, xuất nhập khẩu và số nộp NSNN.

Đáng chú ý, Công ty CP Sản xuất ô tô Hyundai Thành Công tại khu công nghiệp Gián Khẩu đang mở rộng xuất khẩu tới Mexico, Australia và Đài Loan (Trung Quốc), với tổng sản lượng dự kiến 15.280 đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đóng góp NSNN hơn 3.999,8 tỷ đồng.

Cùng với Hyundai Thành Công, Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Number One Hà Nam, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC… tiếp tục là những doanh nghiệp có số nộp NSNN lớn.

Trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp được kỳ vọng tăng tốc hoàn thành đơn hàng, qua đó cải thiện sản lượng sản xuất, xuất nhập khẩu và số nộp NSNN.

Việc kết hợp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất với tăng cường quản lý nguồn thu, chống thất thu và thu hút dự án mới sẽ tạo nền tảng để Ninh Bình hoàn thành mục tiêu thu NSNN năm 2026, hình thành nguồn thu ổn định, bền vững từ các khu công nghiệp.