Du khách chiêm ngưỡng Long sàng - Bảo vật quốc gia tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, trong đó có 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế.

Các khu, điểm du lịch, tham quan thu hút đông khách du lịch phải kể đến như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương…

Mặc dù sáng ngày 24.11 thời tiết không được thuận lợi với mưa to, trời rét nhưng tại nhiều điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hàng nghìn du khách đã nô nức, sẵn sàng cho hoạt động tham quan, trải nghiệm, trong đó có nhiều khách trẻ em và khách quốc tế.

Hoạt động tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra ổn định, an toàn, lành mạnh. Các đơn vị thực hiện tốt công tác đón tiếp, phục vụ khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường.

Không khí Ngày Văn hoá Việt Nam tại Ninh Bình gồm nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, trình diễn, triển lãm đặc sắc như: Triển lãm ảnh “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” tại Phố cổ Hoa Lư; Chương trình triển lãm, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hoá tại Cố đô Hoa Lư.

Trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026 tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình; Chương trình nghệ thuật “Văn hoá Việt Nam - Hội tụ và lan toả” tại phường Hoa Lư… Tất cả chương trình hoạt động đã thu hút rất đông khách du lịch và góp phần tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc và quảng bá hình ảnh Ninh Bình đến bạn bè thế giới.