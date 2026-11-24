Đông đảo du khách đến tham quan tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư trong ngày 24/11.

Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Sở Du lịch Ninh Bình đã ban hành Công văn đề nghị các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế; khuyến khích miễn vé hoặc giảm từ 30% đến 50% giá vé tham quan trong ngày 24/11, kết hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa.

Hưởng ứng chương trình, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện để nhân dân và du khách tham quan, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên đặc sắc của vùng đất Ninh Bình.

Trong đó, Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư miễn vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11; Vườn quốc gia Cúc Phương và chùa Bà Đanh miễn vé tham quan trong ngày 24/11; Khu du lịch Thung Ui triển khai chương trình miễn, giảm giá vé trong ngày 24/11; Khu du lịch Hồ Đồng cũng triển khai chương trình giảm giá vé tham quan và các gói vui chơi với mức giá ưu đãi từ ngày 23 đến 25/11.

Du khách tìm hiểu chương trình bảo vệ động vật tại Vườn quốc gia Cúc Phương trong ngày 24/11.

Mặc dù thời tiết tại khu vực Hoa Lư có mưa vào buổi sáng, song từ khoảng 10 giờ trời tạnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Công tác đón tiếp, phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch được thực hiện chu đáo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường.

Cùng với các chương trình kích cầu du lịch, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, góp phần tạo không khí sôi động trong Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu như: Triển lãm ảnh nghệ thuật “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản” tại Phố cổ Hoa Lư; triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam cùng các hoạt động tọa đàm, giao lưu, trình diễn và thực hành di sản văn hóa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư; trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I, năm 2026 tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình.

Kết quả, trong ngày 24/11/2026, toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, trong đó có 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế. Một số địa điểm như Vườn Quốc gia Cúc Phương đón hơn 800 lượt khách, Cố đô Hoa Lư đón hơn 3.000 lượt khách.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn tạo cơ hội đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua đó, phát huy giá trị di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa, hướng tới phát triển xanh và bền vững.