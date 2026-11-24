Tối 24/11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), toàn tỉnh ước đón 41.339 lượt khách, gồm 28.813 lượt khách nội địa và 12.526 lượt khách quốc tế.

Du khách quốc tế tham quan khu di tích cố đô Hoa Lư chiều 24/11. Ảnh: Đình Minh

Trước đó, để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, kết hợp các chương trình miễn, giảm giá vé tham quan nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên của vùng đất di sản.

Để kích cầu tham quan, Sở đã đề nghị các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp triển khai chương trình miễn vé hoặc giảm từ 30-50% giá vé trong ngày 24/11, đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa.

Du khách tham quan Thung Nham sáng 24/11. Ảnh: Đình Minh

Nhiều điểm đến hưởng ứng bằng các chương trình ưu đãi, cụ thể như: Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư miễn vé trong hai ngày 23 và 24/11; vườn quốc gia Cúc Phương và chùa Bà Đanh miễn vé trong ngày 24/11; khu du lịch Hồ Đồng Chương giảm giá vé và các gói vui chơi từ ngày 23-25/11; khu du lịch Thung Ui triển khai chương trình miễn, giảm vé.

Cùng với các hoạt động kích cầu, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, nổi bật là triển lãm ảnh nghệ thuật 'Ninh Bình - tuyệt sắc miền di sản' tại phố cổ Hoa Lư; trưng bày chuyên đề 'cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình” lần thứ I năm 2026 tại bảo tàng tỉnh...

Du khách tham quan VQG Cúc Phương. Ảnh: Đình Minh

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón gần 22,04 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt 10,19% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch ước đạt trên 23.344 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.