Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, đồng thời khuyến khích các khu, điểm du lịch miễn, giảm giá vé, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của vùng đất di sản.

Đón hơn 41.000 lượt khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 3199/SDL-QLLH, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và doanh nghiệp triển khai hoạt động hưởng ứng phù hợp; khuyến khích miễn vé hoặc giảm từ 30-50% giá vé tham quan trong ngày 24/11, kết hợp tổ chức các chương trình giới thiệu di sản, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa.

Nhiều điểm đến đã triển khai ưu đãi như: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư miễn vé trong hai ngày 23 và 24/11; Vườn quốc gia Cúc Phương, Chùa Bà Đanh miễn vé ngày 24/11. Khu du lịch Hồ Đồng Chương giảm giá vé và các gói vui chơi từ ngày 23-25/11; Khu du lịch Thung Ui cũng triển khai chương trình miễn, giảm vé tham quan.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức như triển lãm ảnh nghệ thuật "Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản" tại Phố cổ Hoa Lư; triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, giao lưu và trình diễn di sản tại Cố đô Hoa Lư; trưng bày chuyên đề "Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình" lần thứ I năm 2026 tại Bảo tàng tỉnh.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần kích cầu du lịch, quảng bá giá trị di sản.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa" diễn ra tối 24/11 tại phường Hoa Lư, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất và con người Ninh Bình.

Theo Sở Du lịch, lũy kế 10 tháng năm 2026, Ninh Bình ước đón hơn 22 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ và vượt 10,19% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa đạt 19,34 triệu lượt, khách quốc tế đạt 2,7 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 23.344 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần kích cầu du lịch, quảng bá giá trị di sản, đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, tạo động lực phát triển du lịch Ninh Bình theo hướng bền vững.

Tiến Anh