Ninh Bình đón hơn 20,9 triệu lượt khách, doanh thu du lịch 9 tháng vượt kế hoạch năm

Doanh thu 9 tháng vượt kế hoạch năm

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 21/10, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, 9 tháng đầu năm, tỉnh ước đón hơn 20,958 triệu lượt khách, trong đó có hơn 2,442 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt trên 21.979 tỷ đồng, vượt lần lượt 4,79% và 9,89% kế hoạch năm.

Đón hơn 20,9 triệu lượt khách, doanh thu du lịch vượt kế hoạch năm.

Kết quả này có đóng góp từ các hoạt động văn hóa, du lịch gắn với đặc trưng địa phương. Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại" thu hút hơn 634.000 lượt khách, tổng thu ước gần 974 tỷ đồng, tăng lần lượt 30,84% và 29,83% so với năm trước.

Các chương trình như Lễ hội sắc vàng Tam Cốc, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An và hoạt động nghệ thuật truyền thống góp phần làm mới sản phẩm, bổ sung trải nghiệm, thu hút du khách vào nhiều thời điểm trong năm.

Năng lực phục vụ du lịch được củng cố với 1.558 cơ sở lưu trú, hơn 23.000 phòng nghỉ và 86 doanh nghiệp lữ hành. Ngành Du lịch đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tăng trưởng lượng khách cần gắn với nâng cao giá trị dịch vụ, bảo vệ di sản, cảnh quan và bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

Theo ông Mạnh, thời gian tới, ngành tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện quy hoạch, chuẩn hóa điều kiện kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

"Tăng trưởng lượng khách cần gắn với nâng cao giá trị dịch vụ, bảo vệ di sản, cảnh quan và bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng", ông Mạnh nói.

Hạ tầng giao thông đổi thay, mở rộng không gian du lịch

Cùng với sức hút của di sản và cảnh quan, hạ tầng giao thông được cải thiện đang giúp du khách tiếp cận các điểm tham quan thuận tiện hơn, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu, điểm du lịch.

Khi giao thông gắn kết với hệ thống lưu trú, ăn uống và dịch vụ trải nghiệm, các hành trình du lịch có điều kiện mở rộng, tạo thêm cơ hội khai thác tiềm năng tại nhiều địa phương.

Hạ tầng giao thông đổi thay, mở rộng không gian du lịch.

Tại Khu du lịch Tràng An, phường Tây Hoa Lư, ông Bùi Văn Sơn, 61 tuổi, du khách đến từ Hà Nội, cho biết gia đình thường trở lại Ninh Bình bởi cảnh quan đẹp và thời tiết dễ chịu.

Sau một năm, ông nhận thấy lượng khách tăng, đường sá và dịch vụ phục vụ du lịch có nhiều đổi thay.

"Các thủ tục từ đặt phòng đến mua vé xe điện, vé thuyền, vé tham quan đều được thực hiện qua hệ thống, thuận tiện hơn cho du khách trong nước và quốc tế. Khu vực chợ đêm Tràng An, đường sá và cảnh quan cũng có nhiều thay đổi", ông Sơn chia sẻ.

Hạ tầng giao thông thuận lợi, các điểm đến có thêm điều kiện đón khách, tổ chức tour và nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ.

Việc ứng dụng công nghệ trong đặt dịch vụ, bán vé và cung cấp thông tin góp phần giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tính chủ động cho du khách. Kết hợp với hạ tầng giao thông thuận lợi, các điểm đến có thêm điều kiện đón khách, tổ chức tour và nâng cao hiệu quả khai thác dịch vụ.

Từ đầu năm, tỉnh triển khai chương trình kết nối điểm đến "Non thiêng - biển rộng", công bố bộ nhận diện thương hiệu Khu du lịch Giao Ninh và bộ sản phẩm du lịch cộng đồng tại các xã ven biển.

Việc công nhận điểm du lịch Vườn quốc gia Xuân Thủy và Khu chứng tích biến đổi khí hậu Nhà thờ biển Hải Lý cũng tạo thêm cơ sở quảng bá, phát triển các sản phẩm du lịch ven biển, mở rộng không gian trải nghiệm ngoài các điểm đến di sản nổi tiếng.

Khu vực chợ đêm Tràng An, đường sá và cảnh quan có nhiều thay đổi.

Theo bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, tài nguyên đa dạng mở ra cơ hội phát triển sản phẩm mới, song cần sự phối hợp thực chất giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Các bên cần nghiên cứu nhu cầu thị trường, thống nhất lịch trình và chất lượng phục vụ để hình thành những chương trình khai thác hiệu quả.

Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong định hướng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, tỉnh xác định phát triển du lịch cần gắn với quy hoạch, đầu tư hạ tầng giao thông, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với hơn 20,9 triệu lượt khách trong 9 tháng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng các sản phẩm du lịch đa dạng đang tạo động lực để Ninh Bình phát triển ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, kết nối và bền vững, từng bước chuyển lợi thế tài nguyên thành giá trị kinh tế lâu dài.

Tiến Anh