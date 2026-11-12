Ninh Bình đón dự án sản xuất sợi 20 triệu USD tại khu công nghiệp ven biển

Nhà máy kéo sợi, sản xuất sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt, tẩy từ vải vụn, vải tái chế của Sợi Star Việt dự kiến sản xuất 20.000 tấn sợi/năm, góp phần phát triển chuỗi dệt may và kinh tế tuần hoàn. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Nhà máy kéo sợi, sản xuất sợi và hoàn thiện các sản phẩm dệt, tẩy từ vải vụn, vải tái chế” cho Công ty TNHH Sợi Star Việt.

Dự án do Công ty Gold Cotton Trading Co., Limited, doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), đầu tư. Công ty TNHH Sợi Star Việt được thành lập để thực hiện dự án tại Việt Nam.

Nhà máy được triển khai tại lô E2 và E3, Khu Công nghiệp Dệt may Rạng Đông, với diện tích sử dụng đất hơn 7 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 525,6 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 105,12 tỷ đồng (tương đương 4 triệu USD), chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động dự kiến đạt 420,48 tỷ đồng (tương đương 16 triệu USD).

Theo đăng ký, dự án hướng đến xây dựng nhà máy sản xuất sợi cotton và chỉ dệt, với công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm. Ngoài sản xuất sợi, doanh nghiệp còn đăng ký các ngành nghề gồm sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất các sản phẩm dệt cùng một số hoạt động thương mại, dịch vụ liên quan.

Dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý II/2027. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tham gia nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất dệt may, từ sản xuất sợi, vải đến hoàn thiện sản phẩm, trong đó có sử dụng nguyên liệu dệt tái chế.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị Công ty TNHH Sợi Star Việt tập trung nguồn lực, triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đăng ký; tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Rạng Đông (Aurora IP) được đề nghị phối hợp với nhà đầu tư, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt về cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, đồng thời kịp thời giải quyết các khó khăn phát sinh. Ban Quản lý tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục và tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền.