Ninh Bình: Đối tượng truy nã về tội hiếp dâm ra đầu thú sau 37 năm lẩn trốn

Vũ Ngọc S làm các thủ tục đầu thú với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác minh, truy tìm và tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng Vũ Ngọc S. ra đầu thú.

Vũ Ngọc S. là đối tượng bị truy nã về tội “Hiếp dâm”. Sau khi phạm tội, đối tượng bỏ trốn, thay đổi tên và khai báo thông tin khác để làm giấy tờ tùy thân, sau đó lẩn trốn qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau quá trình kiên trì xác minh, truy tìm và phối hợp vận động gia đình, tổ công tác Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình đã thuyết phục thành công đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.