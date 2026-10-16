Ninh Bình đối thoại với nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại

Chiều 16/10, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên nông dân năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Các ông: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các ông: Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân nêu 18 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào 6 nhóm vấn đề liên quan đến đất đai, tổ chức sản xuất; thị trường, chuỗi giá trị và chế biến nông sản; chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở.

Các đại biểu đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng đất sản xuất manh mún, hình thành vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ chế biến sâu, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, các ý kiến đề cập việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện sâu bệnh, tư vấn kỹ thuật, dự báo và quản lý sản xuất; hỗ trợ nông dân tiếp cận công nghệ, phát triển thương mại điện tử.

Đại diện cán bộ, hội viên nông dân tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Các đại biểu cũng đề xuất cơ chế khuyến khích sản xuất hữu cơ, giảm phát thải, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận vốn, khoa học - công nghệ và phát triển các mô hình kinh tế nông thôn.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị, bảo đảm việc tiếp nhận và phản hồi đầy đủ, kịp thời.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, sinh thái, hiệu quả, bền vững; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy giá trị, chất lượng, thị trường và thu nhập của người dân làm thước đo.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tổ chức lại không gian sản xuất phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thị trường; thực hiện tích tụ, tập trung đất đai đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất. Tỉnh cần củng cố liên kết chuỗi, nâng cao năng lực hợp tác xã, đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Cùng với đó, cần quan tâm đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, tạo việc làm tại chỗ, hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi sinh kế; phát triển kinh tế nông thôn gắn với dịch vụ, làng nghề, văn hóa và du lịch. Hoạt động của Hội Nông dân, nhất là ở cơ sở, cần tiếp tục đổi mới, bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, đến ngày 6/9/2026, Hội đã tiếp nhận, tổng hợp 1.574 câu hỏi qua hệ thống Hội và các kênh trực tuyến. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phân loại kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và kết quả giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý; nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Hội Nông dân tỉnh được giao phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị, thông tin kết quả đến người dân; chính quyền cấp xã, phường chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định ý kiến của nông dân là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân. Hội nghị đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi các kiến nghị chính đáng được xem xét nghiêm túc, giải quyết đến cùng và thông tin rõ kết quả, góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn Ninh Bình phát triển xanh, hiện đại, bền vững.