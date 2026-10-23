Ninh Bình: Đổi mới sáng tạo từ bài toán thực tiễn

Các đại biểu bấm nút ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: VĂN LÚA)

Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình công bố quyết định công nhận Tổng công ty Công nghệ Thiết kế xây dựng Việt Nam và Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Ninh Bình là Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, Ninh Bình xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/1/2026 về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh mới, tỉnh cần tạo thêm giá trị từ tri thức, công nghệ, năng suất lao động và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp, người dân, đồng thời giải quyết những yêu cầu về công nghiệp hỗ trợ, quản lý đất đai, quy hoạch, đô thị, nông nghiệp theo chuỗi giá trị và bảo tồn di sản gắn với du lịch thông minh.

Để các Trung tâm hoạt động hiệu quả, đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị xây dựng định hướng rõ ràng, tổ chức chuyên nghiệp, xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp, lựa chọn bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tế, có đơn vị tiếp nhận và khả năng tạo kết quả sớm. Hoạt động cần đưa hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp vào chiều sâu, tăng liên kết giữa cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Các sản phẩm phải được đánh giá bằng mức độ ứng dụng, thương mại hóa, khả năng cải thiện năng suất, chi phí, chất lượng và sự hài lòng của người sử dụng; đồng thời bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và quyền sở hữu trí tuệ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tặng hoa chúc mừng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh. (Ảnh: VĂN LÚA)

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDCD Group, cho biết việc được công nhận là niềm vinh dự, đồng thời đặt ra trách nhiệm để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chuyển giao và hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Theo ông, Trung tâm cần là nơi kết nối cơ quan quản lý, nhà khoa học, trường đại học và doanh nghiệp; công nghệ chỉ phát huy giá trị khi trở thành giải pháp cụ thể cho nhu cầu quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Một giải pháp được giới thiệu tại hội nghị là ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong đo đạc và xây dựng dữ liệu bản đồ. Theo báo cáo của VDCD Group, trong 7 ngày, đơn vị đã bay chụp, xây dựng bản đồ số 2D, 3D trên diện tích 6.350ha tại 2 xã Bình Minh và Liêm Hà.

Doanh nghiệp cho biết, kết quả thực nghiệm cho thấy khối lượng công việc ngoài thực địa giảm khoảng 70%, nhân lực giảm khoảng 60% so với phương pháp truyền thống. Các số liệu này cần tiếp tục được kiểm chứng qua hiệu quả khai thác dữ liệu tại địa phương.

VDCD Group cũng giới thiệu các giải pháp về hệ thống thông tin địa lý, mô hình thông tin công trình, dữ liệu số, giám sát công trình và camera ứng dụng AI, hướng tới quản lý đất đai, quy hoạch, hạ tầng xây dựng và sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, VDCD Group và Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Ninh Bình đã khảo sát, tư vấn, hỗ trợ 82 doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và cải tiến quy trình.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn VDCD Group với các trường đại học. (Ảnh: VĂN LÚA)

Trong khuôn khổ hội nghị, VDCD Group ký kết hợp tác với một số trường đại học; Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Ninh Bình cũng ký kết với cơ sở giáo dục đại học. Các thỏa thuận hướng tới phối hợp đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp. VDCD Group cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, phát triển nhân lực và phối hợp triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo nhu cầu của tỉnh.

Việc ra mắt các Trung tâm mở thêm đầu mối kết nối tri thức, công nghệ với doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, uy tín của Trung tâm sẽ được khẳng định bằng chất lượng dịch vụ, năng lực kết nối và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh.