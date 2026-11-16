Ninh Bình: Đổi mới đào tạo, sát hạch, tăng cường kỹ năng lái xe an toàn

Chú trọng thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 16/11, ông Nguyễn Thế Thành, Giám đốc Công ty CP Nam Tam Điệp cho biết, đơn vị đang tập trung đầu tư phương tiện, trang thiết bị và nâng cao chất lượng giáo viên để đáp ứng quy định mới.

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định mới.

Hiện công ty có 130 xe ô tô phục vụ đào tạo, trong đó hơn 50% phương tiện được đầu tư mới, số còn lại có chất lượng đạt khoảng 70 - 80% trở lên. Toàn bộ trang thiết bị đào tạo được mua sắm mới, sân tập đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định mới, đào tạo lái xe không chỉ chú trọng kiến thức pháp luật, lý thuyết mà còn tăng cường thời lượng thực hành, kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý tình huống.

Học viên chỉ được công nhận hoàn thành khóa học khi tham dự tối thiểu 70% thời lượng lý thuyết, hoàn thành đầy đủ thời gian và ít nhất 50% quãng đường thực hành trên sân tập, đồng thời bảo đảm yêu cầu về thời gian, quãng đường thực hành trên đường giao thông.

Chú trọng thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo.

Ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Tam Điệp, công tác đào tạo được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng giảng dạy, theo sát quá trình học tập và thực hành của từng học viên.

Anh Lê Văn Huy (25 tuổi, phường Tam Điệp), học viên lái xe hạng B cho biết, được giáo viên hướng dẫn ôn tập bộ 600 câu hỏi lý thuyết, thực hành các thao tác điều khiển phương tiện và 11 bài thi sa hình. Qua đó, học viên nắm chắc quy trình, kỹ thuật và tự tin hơn khi lái xe.

Ông Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nam Tam Điệp cho biết, mục tiêu đào tạo không chỉ giúp học viên vượt qua kỳ sát hạch mà quan trọng hơn là hình thành khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống.

Tập trung đầu tư phương tiện, trang thiết bị và nâng cao chất lượng giáo viên để đáp ứng quy định mới.

"Người học phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và ý thức tham gia giao thông văn minh, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông", ông Thân nhấn mạnh.

Trung tâm hiện có diện tích gần 7ha, được cấp phép đào tạo các hạng A1, A, B, C1, C, D2, D và CE, với quy mô tuyển sinh mỗi năm 5.000 học viên ô tô và 7.000 học viên mô tô.

Chuẩn hóa giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với đổi mới chương trình, đầu tư cơ sở vật chất, Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định chặt chẽ tiêu chuẩn giáo viên, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đến kiến thức pháp luật và năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Quy định mới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. Việc thực hành lái xe trên đường được giám sát qua phần mềm, GPS và thiết bị DAT, giúp theo dõi thời gian, quãng đường, lộ trình học và tự động truyền dữ liệu về cơ quan quản lý.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo.

Sở Xây dựng Ninh Bình đã hướng dẫn các cơ sở đào tạo, giáo viên sử dụng phần mềm quản lý, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đồng bộ dữ liệu với Cục Đường bộ Việt Nam. Từ ngày 1/1/2027, việc nhận diện thí sinh bằng thiết bị, phần mềm định danh và xác thực điện tử sẽ được triển khai theo quy định.

Việc số hóa dữ liệu giúp cơ sở đào tạo kiểm soát tiến độ học tập, đồng thời tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng học viên không bảo đảm thời gian, quãng đường hoặc thiếu nội dung đào tạo.

Qua đó, công tác quản lý từng bước chuyển từ phương thức dựa trên hồ sơ, báo cáo sang quản lý bằng dữ liệu điện tử, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của các cơ sở đào tạo.

Tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát, hạn chế tình trạng học viên không bảo đảm thời gian, quãng đường hoặc thiếu nội dung đào tạo.

Theo Sở Xây dựng Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 11 cơ sở đào tạo lái xe đủ điều kiện hoạt động, gồm 7 cơ sở đào tạo cả ô tô và mô tô, 2 cơ sở chỉ đào tạo ô tô và 2 cơ sở chỉ đào tạo mô tô. Đội ngũ giảng dạy thực hành có 894 giáo viên.

Các cơ sở hiện có 924 xe ô tô tập lái, phần lớn là phương tiện có niên hạn sử dụng dưới 10 năm.

Việc tiếp tục đầu tư phương tiện, trang thiết bị, chuẩn hóa đội ngũ và ứng dụng công nghệ được kỳ vọng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, góp phần hình thành đội ngũ lái xe có kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Tiến Anh