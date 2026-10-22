Ninh Bình định hình ba phân vùng phát triển tại Khu kinh tế Ninh Cơ

Phối cảnh Khu kinh tế biển Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Ngọc Thuật/VietnamPlus)

Đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng thẩm định, định hướng phát triển khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, có hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư thuận lợi.

Khu kinh tế Ninh Cơ được thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/1/2025, với diện tích khoảng 13.950ha. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch còn mở rộng khoảng 16.000ha mặt biển, thuộc địa bàn xã Rạng Đông, xã Hải Thịnh, một phần xã Quỹ Nhất, xã Hải Xuân cùng vùng bãi bồi và mặt nước biển.

Theo đơn vị tư vấn, mô hình phát triển được xác định theo hướng đô thị - công nghiệp - dịch vụ xanh, thông minh, trong đó dịch vụ và logistics giữ vai trò quan trọng. Cấu trúc không gian gồm ba trục kết nối là tỉnh lộ 490, cao tốc Cao Bồ - Ninh Cơ và đường ven biển; ba hành lang sinh thái gắn với du lịch, dịch vụ ven biển, sông Ninh Cơ và sông Đáy.

Quy hoạch xác định ba trung tâm động lực gồm trung tâm khu kinh tế tại cửa sông Ninh Cơ, trung tâm khu công nghiệp cảng biển và trung tâm đô thị dịch vụ, đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, khu kinh tế được chia thành ba phân vùng: khu đô thị dịch vụ, du lịch; khu đô thị dịch vụ hỗ trợ công nghiệp; khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ cảng biển.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, việc hợp nhất Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định từ ngày 1/7/2025 làm thay đổi cấu trúc không gian và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi phải xác định lại các chức năng, định hướng phát triển phù hợp. Trong bối cảnh đó, Khu kinh tế Ninh Cơ được xác định là một trong những khu vực trọng điểm, có khả năng tạo đột phá về hạ tầng và kinh tế.

Tại phiên thẩm định, các chuyên gia cơ bản thống nhất với định hướng của đồ án, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát để nâng cao chất lượng và tính khả thi.