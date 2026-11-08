Ninh Bình điều tra vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường 1,5 tỷ đồng/m²

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trương Tuấn Lực, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, cho biết, qua nắm bắt thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc người tham gia đấu giá nhầm lẫn cách tính bước giá theo m² với cách tính theo cả lô đất.

“Theo quy định, người tham gia phải trả giá theo m² nhưng có người lại trả giá theo lô đất. Tuy nhiên, đây mới là phản ánh ban đầu từ người tham gia đấu giá. Vì thế, UBND xã đã giao các phòng chức năng phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá và công an để kiểm tra, làm rõ có việc đẩy giá lên hay làm rối loạn việc đấu giá của xã hay không”, ông Lực thông tin.

Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết thêm khu vực tổ chức đấu giá là đất ở nông thôn, giá thị trường cao nhất cũng chỉ khoảng 17-20 triệu đồng/m². Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra, xác minh cụ thể diễn biến phiên đấu giá, làm rõ nguyên nhân xuất hiện các mức trả giá bất thường, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng đấu giá để đầu cơ, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

“Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính thì sẽ không trả lại tiền đặt cọc, cấm đấu giá trên địa bàn, thậm chí xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lực nói.

Khu vực đấu giá đất tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: công ty đấu giá Phúc Hưng)

Trước đó, ngày 7/11, tại Hội trường Đảng ủy xã Hợp Lý (cũ), thôn Thượng Châu, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình diễn ra phiên đấu giá 68 lô đất có diện tích từ 110 m² đến gần 200 m², tổng diện tích khu đất là 8.798,5 m².

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp qua các vòng cho đến khi không còn người tham gia yêu cầu trả giá tiếp. Người có mức trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Mức tăng giá ở vòng đầu là 3 triệu đồng/m², vòng hai là 1 triệu đồng/m². Bước giá hợp lệ tối thiểu bằng giá khởi điểm được phê duyệt cộng với mức tăng tương ứng của từng vòng.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước từ 249 triệu đồng đến 576 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá, một số lô đất bất ngờ được trả giá lên tới 1 tỷ đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô LK01-1 có diện tích 182 m², giá khởi điểm 9,625 triệu đồng/m², tương ứng tổng giá trị hơn 1,751 tỷ đồng. Thế nhưng, mức giá được một người tham gia đưa ra lên tới 1,468 tỷ đồng/m², đẩy tổng giá trị lô đất lên hơn 267 tỷ đồng. Một lô đất khác được đấu giá trả đến 850 triệu đồng /m².

Theo nguyên tắc đấu giá, nếu không có ai trả giá cao hơn thì người đó trúng đấu giá. Tuy nhiên, dư luận hoài nghi về sự bất thường này vì mức giá được trả quá cao so với giá trị thật.