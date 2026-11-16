Ninh Bình điều động, chỉ định hàng loạt cán bộ xã, phường

Ngày 16/11, tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trần Đức Thuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 8 cán bộ nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trao các quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Đức Lam)

38 cán bộ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy tại 37 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương có cán bộ được điều động, chỉ định gồm: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc và Đông A.

Tại hội nghị, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình đã trao các quyết định về công tác cán bộ cho những người được điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới.

Các cán bộ nhận nhiệm vụ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các cơ quan cấp tỉnh và sự ủng hộ của tập thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tại địa phương, đơn vị công tác.

Việc điều động, bố trí cán bộ lần này nằm trong quá trình tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ của tỉnh Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.