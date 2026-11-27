Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Ninh Bình thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời giải thể Sở Ngoại vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Quang Ái, Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; thời hạn bổ nhiệm từ 1/12/2026 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời hạn 5 năm kể từ 1/12/2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ cũng công bố 13 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, ông Nguyễn Đức Cường và bà Đinh Thị Thu Thủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

10 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Tân Anh, Ngô Thanh Tuân, Vũ Thanh Lịch, Trịnh Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Cao Tấn, Nguyễn Văn Trọng, Phạm Duy Phong và Đỗ Quang Trung.

Bà Nguyễn Thị Bích Lụa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân định trách nhiệm trong quá trình bàn giao, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan hiện tại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến hết 30/11/2026, bảo đảm các đơn vị mới vận hành thông suốt từ 1/12/2026.

Đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chú trọng tham mưu chính sách phù hợp với thực tiễn, quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phát huy lợi thế của các lĩnh vực sau hợp nhất, gắn bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Văn phòng UBND tỉnh có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận công tác ngoại vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đối ngoại phục vụ phát triển địa phương.