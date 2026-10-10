Ninh Bình điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành hơn 201 ha

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 332/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Trung Thành tại xã Tân Minh và xã Thanh Bình. Quy hoạch có thời hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cụ thể, quỹ đất dành cho trung tâm điều hành và thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 40.071 m² lên 45.546 m². Đồng thời, khu trung tâm điều hành được bổ sung chức năng xây dựng nhà lưu trú công nhân, phục vụ nhu cầu lưu trú của người lao động tại khu công nghiệp.

Cùng với đó, diện tích đất cây xanh, mặt nước được điều chỉnh tăng lên 308.320 m². Hệ thống không gian mở, các dải cây xanh và mặt nước được tổ chức bao quanh những khu chức năng, góp phần tạo cảnh quan và không gian xanh trong khu công nghiệp.

Quy hoạch điều chỉnh cũng cập nhật các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong quá trình vận hành. Nhu cầu cấp nước dự kiến tăng lên 11.523 m³/ngày đêm, với nguồn cấp từ Nhà máy nước sạch Nam Định. Hệ thống giao thông đối ngoại và đối nội được cập nhật, trong đó tuyến đường tỉnh ĐT.495B được bổ sung mặt cắt với quy mô lộ giới 68 m.

Về hạ tầng năng lượng, tổng nhu cầu sử dụng điện dự kiến tăng từ 79.084 kVA lên 110.722 kVA. Vị trí trạm biến áp 110 kV được điều chỉnh để phù hợp với không gian kiến trúc theo quy hoạch. Hệ thống viễn thông dự kiến bố trí 11 trạm phát sóng BTS, tổng nhu cầu thuê bao được điều chỉnh lên 5.979.

Theo đồ án điều chỉnh, khu trung tâm điều hành và nhà lưu trú công nhân có chiều cao từ 1 đến 8 tầng. Khu nhà máy sản xuất được định hướng tổ chức với hình khối kiến trúc đồng bộ, màu sắc chủ đạo xanh - xám.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai đồ án theo quy định.