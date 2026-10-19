Ninh Bình điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Trung Thành, bổ sung công trình nhà lưu trú công nhân

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, vừa qua Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh này đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Trung Thành tại xã Tân Minh và xã Thanh Bình.

Sau điều chỉnh, KCN Trung Thành có quy mô hơn 201 ha. Quỹ đất trung tâm điều hành và thương mại dịch vụ tăng từ 4 ha lên gần 4,6 ha, bổ sung chức năng xây dựng nhà lưu trú công nhân cao 1 - 8 tầng.

Diện tích đất cây xanh, mặt nước được điều chỉnh tăng thêm 1,4 ha thành 30,8 ha. Bên cạnh đó điều chỉnh cập nhật các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật.

Hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội được cập nhật bổ sung thêm 0,8 ha. Trong đó tuyến ĐT.495B được bổ sung mặt cắt với quy mô lộ giới 68 m.

Ranh giới KCN Trung Thành nhìn trên bản đồ. (Ảnh: Chủ đầu tư).

KCN Trung Thành được phê duyệt quy hoạch 1/2000 vào tháng 5/2023, đến tháng 10/2024 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 200 ha, thuộc địa phận các xã Yên Trung, Yên Thành, huyện Ý Yên, Nam Định cũ.

Phía bắc dự án có ĐT.495B kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 21A. Phía đông giáp cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Về tính chất, đây là KCN hỗ trợ đa ngành, có công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường; không thu hút các ngành dệt may, dệt nhuộm, da giày và các dự án sản xuất đồ chơi sử dụng nhiều lao động, dự án gây ô nhiễm môi trường.

Tháng 8/2025, CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Định đã khởi công KCN Trung Thành với tổng mức đầu tư hơn 1.650 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 250 tỷ đồng.

Về chủ đầu tư, Hạ tầng Nam Định được thành lập vào tháng 5/2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, trụ sở đặt tại xã Tân Minh, Ninh Bình. Doanh nghiệp này được biết đến là công ty con trực thuộc CTCP Bất động sản Capella (Capella Land).

Trên thị trường bất động sản, Capella Land được biết đến là nhà phát triển nhiều dự án công nghiệp trên cả nước, như KCN Gia Bình - Bắc Ninh (306 ha); KCN Thanh Liêm - Ninh Bình (293 ha); KCN Tam Thăng II - Đà Nẵng (103 ha); CNN Nham Sơn - Yên Lư (75 ha) tại Bắc Ninh; KCN Yên Lư - Bắc Ninh; KCN Cam Liên - Quảng Trị...