Ninh Bình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 216.000 tỷ đồng

Theo Nghị quyết, nguồn vốn gồm 31.565 tỷ đồng chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước; 182.242 tỷ đồng từ thu tiền sử dụng đất; 800 tỷ đồng từ thu xổ số kiến thiết và 1.818 tỷ đồng từ nguồn bội chi ngân sách địa phương.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hơn 216.000 tỷ đồng.

Trong cơ cấu phân cấp, vốn ngân sách cấp tỉnh là 146.966 tỷ đồng, giảm 60.034 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 69.459 tỷ đồng, giảm 13.533,87 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc ngân sách cấp tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất dành khoảng 14.500 tỷ đồng, tương đương 10% tổng nguồn vốn, làm nguồn dự phòng để xử lý các nhiệm vụ phát sinh, bổ sung vốn cho dự án cấp bách, dự án có khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch và các trường hợp cần thiết khác.

Sau khi bố trí dự phòng, số vốn còn lại là 132.466 tỷ đồng. Trong đó, 2.600 tỷ đồng được bố trí đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 6.860 tỷ đồng thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như trả nợ gốc vay, bổ sung vốn cho các quỹ, cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với hơn 123.006 tỷ đồng còn lại, tỉnh dự kiến bố trí hơn 121.678 tỷ đồng cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành chưa quyết toán, đang triển khai, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án ủy quyền cho cấp xã quản lý.

Trong đó, hơn 114.831 tỷ đồng dành cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã có trong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, hơn 6.846 tỷ đồng bố trí cho các dự án mới và dự án chuyển tiếp chưa được tổng hợp.

Ngoài ra, khoảng 1.327 tỷ đồng dự kiến được bố trí cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030.

Tiến Anh