Ninh Bình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 hơn 216 nghìn tỷ đồng

Xây dựng tuyến đường liên vùng, địa phận phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh tư liệu)

Theo Nghị quyết, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được xác định là 216.425 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước là 31.565 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất 182.242 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết 800 tỷ đồng và nguồn bội chi ngân sách địa phương 1.818 tỷ đồng.

Về cơ cấu phân cấp ngân sách, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh là 146.966 tỷ đồng, giảm 60.034 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách cấp xã là 69.459 tỷ đồng, giảm 13.533,87 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc ngân sách cấp tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất bố trí khoảng 14.500 tỷ đồng, tương đương 10% tổng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, làm nguồn dự phòng để chủ động xử lý các nhiệm vụ phát sinh, bổ sung vốn cho các dự án cấp bách, dự án có khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch và các trường hợp cần thiết khác theo quy định.

Sau khi bố trí dự phòng, số vốn còn lại là 132.466 tỷ đồng. Trong đó, 2.600 tỷ đồng được bố trí để đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tỉnh bố trí 6.860 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như trả nợ gốc vay; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển; bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường; sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh; bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 123.006 tỷ đồng còn lại, tỉnh bố trí 121.678,096 tỷ đồng cho các dự án đã quyết toán, dự án hoàn thành chưa quyết toán, dự án đang triển khai thực hiện, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án được ủy quyền cho cấp xã quản lý.

Trong số này, 114.831,281 tỷ đồng được bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã có trong Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/4/2026; khoảng 6.846,815 tỷ đồng dành cho các dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án chuyển tiếp trước đây chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, khoảng 1.327,904 tỷ đồng dự kiến được bố trí cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2026.