Ninh Bình: Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Trung Thành quy mô hơn 201ha

Theo Quyết định số 332/QĐ-BQL ngày 5/10/2026, khu công nghiệp Trung Thành nằm trên địa bàn xã Tân Minh và xã Thanh Bình, thời hạn quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án điều chỉnh tập trung hoàn thiện cơ cấu sử dụng đất, tổ chức không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm cơ sở triển khai các hạng mục trong thời gian tới.

Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Trung Thành quy mô hơn 201ha.

Về hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu cấp nước của khu công nghiệp được điều chỉnh lên 11.523m³/ngày đêm, nguồn cấp từ Nhà máy Nước sạch Nam Định. Hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội được cập nhật, trong đó tuyến đường tỉnh 495B được bổ sung mặt cắt quy hoạch với lộ giới 68m, góp phần hoàn thiện tổ chức giao thông trong khu vực.

Đáng chú ý, tổng nhu cầu sử dụng điện dự kiến tăng thêm 31.638 kVA, từ 79.084 kVA lên 110.722 kVA. Vị trí trạm biến áp 110 kV được điều chỉnh phù hợp với không gian kiến trúc theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất và vận hành khu công nghiệp.

Đối với hạ tầng viễn thông, quy hoạch dự kiến bố trí 11 trạm phát sóng BTS, tổng nhu cầu thuê bao được điều chỉnh lên 5.979. Các chỉ tiêu hạ tầng được cập nhật đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các khu chức năng, doanh nghiệp và người lao động.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, cơ cấu sử dụng đất cũng có sự thay đổi. Diện tích đất trung tâm điều hành và thương mại dịch vụ tăng từ 40.071m² lên 45.546m², đồng thời được bổ sung chức năng nhà lưu trú công nhân với chiều cao công trình từ 1 - 8 tầng.

Đất cây xanh, mặt nước được điều chỉnh lên 308.320m², tạo không gian mở và cảnh quan bao quanh các khu chức năng. Khu nhà máy sản xuất được định hướng tổ chức hình khối đồng bộ, với màu sắc chủ đạo xanh - xám.

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Nam Định chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm giám sát quá trình triển khai đồ án theo quy định.

Tiến Anh