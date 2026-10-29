Ninh Bình điều chỉnh giảm 600 tỷ đồng vốn đầu tư dự án kết nối Vành đai 5

Dự án điều chỉnh quy mô theo hướng cắt giảm một phần tuyến, không đầu tư đoạn dài 3,46km từ Vành đai 5 đến đường quy hoạch N3. Thay vào đó, dự án tập trung xây dựng mới 7,31km đường theo quy hoạch N3, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn.

Ninh Bình điều chỉnh giảm hơn 600 tỷ đồng vốn đầu tư dự án kết nối Vành đai 5.

Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh giảm hơn 600 tỷ đồng so với phương án trước. Đồng thời, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình được hợp nhất thành một dự án thống nhất, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về phương án kỹ thuật, tuyến đường mới kết nối Vành đai 5 thông qua tuyến hiện trạng là đường tỉnh 496B với Khu Công nghệ cao Hà Nam và đường nối hai Đền Trần. Công trình được đầu tư phân kỳ, với nền đường rộng 56,5m; thực hiện xử lý nền đất yếu trên toàn bộ phần nền đường và dải dự trữ.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện một lần theo quy mô hoàn thiện, với bề rộng 93,5m. Phương án này nhằm hạn chế việc thu hồi đất, bồi thường bổ sung khi mở rộng tuyến trong tương lai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã Vĩnh Trụ, Bắc Lý, Trần Thương và Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với định hướng Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng trở thành trục giao thông động lực, tăng cường khả năng kết nối giữa Vành đai 5 với Khu Công nghệ cao Hà Nam, Khu công nghiệp Thái Hà 3 và các khu đô thị, công nghiệp vệ tinh, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển logistics, vận tải, thương mại, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, tổ chức triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Tiến Anh