Ninh Bình điều chỉnh dự án đường giao thông trục chính Yên Mạc, vốn 110 tỷ đồng

Trao đổi với PV ngày 14/9, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình cho biết, việc điều chỉnh dự án được thực hiện trên cơ sở tình hình triển khai thực tế, trong đó tập trung cơ cấu lại nguồn vốn trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, điều chỉnh quy mô tuyến và tháo gỡ các nội dung liên quan để bảo đảm tiến độ thực hiện. Các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Điều chỉnh dự án đường trục chính Yên Mạc, vốn 110 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 3362/QĐ-UBND, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thực hiện trên diện tích khoảng 4,93ha.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án tiếp tục được giữ nguyên ở mức 110 tỷ đồng. Trên cơ sở thực tế triển khai, UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu các khoản chi phí nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Cụ thể, chi phí xây dựng được điều chỉnh tăng hơn 5 tỷ đồng, lên hơn 82,3 tỷ đồng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cũng được bổ sung, tăng hơn 6,9 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Để bảo đảm cân đối nguồn vốn, chi phí dự phòng được điều chỉnh giảm hơn 3,6 tỷ đồng, còn gần 2,99 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án và các khoản chi phí khác cũng được cơ cấu, tính toán lại phù hợp với nội dung điều chỉnh.

Về quy mô, dự án được điều chỉnh phạm vi thực hiện theo hướng cắt giảm Đoạn 2. Đây là đoạn tuyến có quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, chiều dài khoảng 0,46km, có hướng tuyến đi trùng đê Tả sông Cầu Hội.

Cùng với việc cắt giảm đoạn tuyến, UBND tỉnh yêu cầu vuốt nối nút giao cuối Đoạn 1 với đê Tả sông Cầu Hội, bảo đảm kết nối phù hợp giữa tuyến đường được đầu tư với khu vực đê.

Thời gian thực hiện dự án cũng được gia hạn đến hết năm 2027. Chủ đầu tư được giao hoàn chỉnh hồ sơ, khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình theo thời gian được điều chỉnh.

Việc điều chỉnh dự án nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, sử dụng hiệu quả nguồn vốn 110 tỷ đồng đã được bố trí, đồng thời hoàn thiện kết nối tuyến đường với khu vực đê Tả sông Cầu Hội.

Tiến Anh