Theo ông Chu Đức Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình, nội dung công bố tại số 13821/CB-SXD gồm điều chỉnh, bổ sung thông tin giá một số sản phẩm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, kèm bảng phụ lục chi tiết. Mức giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng tại 6 khu vực.

Đối với xi măng, giá các sản phẩm được công bố theo từng chủng loại, quy cách và khu vực. Cụ thể, xi măng bao PCB 30 có giá 1.769 đồng/kg tại cả 6 khu vực. Xi măng bao PCB 40 có giá 1.787 đồng/kg tại khu vực 1 và 2; từ khu vực 3 đến khu vực 6 là 1.870 đồng/kg.

Xi măng rời PCB có giá 1.528 đồng/kg tại khu vực 1 và 2, các khu vực còn lại là 1.620 đồng/kg. Xi măng rời PC 40 được công bố đồng giá 1.620 đồng/kg tại cả 6 khu vực. Đối với xi măng bao chuyên dụng xây trát C91, giá khu vực 1 và 2 là 1.315 đồng/kg, khu vực 3 đến 6 là 1.398 đồng/kg.

Đối với nhóm cát xây dựng, cát nhân tạo nghiền từ đá của Công ty CP Cát xanh Hà Nam được công bố giá 564.000 đồng/m3 hoặc 322.000 đồng/tấn. Sản phẩm phụ từ cát nghiền nhân tạo là bột đá có giá 252.000 đồng/m3 hoặc 180.000 đồng/tấn.

Một số loại cát nhân tạo khác trong bảng giá có mức 448.300 đồng/m3, tương đương 538.000 đồng/tấn; loại khác có giá 458.300 đồng/m3, tương đương 550.000 đồng/tấn. Các mức giá được công bố tại 6 khu vực.

Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công căn cứ quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để sử dụng thông tin giá vật liệu phù hợp.

Khi lập và quản lý chi phí, cần xem xét địa điểm xây dựng, nguồn cung, cự ly vận chuyển, khối lượng sử dụng, yêu cầu thiết kế và chất lượng công trình để lựa chọn vật liệu, xác định giá sát thị trường.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc sử dụng giá vật liệu trong công bố để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí và đáp ứng mục tiêu đầu tư.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc được đề nghị gửi về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cụ thể, 6 khu vực giá vật liệu xây dựng: KV1 gồm 4 phường và 18 xã; KV2 gồm 4 phường, 16 xã; KV3 gồm 5 phường, 12 xã; KV4 gồm 11 phường, 5 xã; KV5 gồm 8 phường, 24 xã; KV6 gồm 22 xã.

Các khu vực được phân chia theo địa bàn hành chính nhằm phục vụ công bố, quản lý và áp dụng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tiến Anh