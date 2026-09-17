Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tại một số địa phương tới nơi an toàn. Trong đó, khu ngoài đê Nhân Phẩm xã Yên Mạc di dời 23 hộ dân/47 nhân khẩu, Phong Doanh 51 hộ/214 nhân khẩu, phường Châu Sơn, 20 hộ/85 nhân khẩu,

Đối với sản xuất nông nghiệp, tính đến sáng 17/9, thống kê tổng diện tích lúa ảnh hưởng 11.465ha; trong đó ngập trắng 200ha tại một số địa phương như: Nghĩa Lâm, Quỹ Nhất, Rạng Đông; Gia Hưng; Hoa Lư, Chất Bình... Diện tích lúa ngập phất phơ 319 ha; chủ yếu là diện tích ngập từ 2/3-3/4 cây.

Tỉnh Ninh Bình đã vận hành 739 máy bơm điện (cố định), 194 cống tiêu đầu mối, 1 cống hồ và 27 tràn. Các công trình còn lại đã sẵn sàng việc vận hành tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Để chủ động ứng phó tình hình mưa, lũ, tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ trên các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Chủ động rà soát triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, vùng ngập lụt, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Thường xuyên tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, kiểm tra an toàn hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai và các công trình đang thi công dở dang để phát hiện và xử lý sự cố giờ đầu kịp thời bảo đảm an toàn cho các công trình.

Sẵn sàng bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cho các tuyến đê.

Chủ động rà soát các tuyến đê bối trên địa bàn khi có lũ theo quy định của Luật Đê điều, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, đồng thời hạn chế thấp nhất thiệt hại về cơ sở vật chất và tài sản; chủ động phương án sơ tán dân khi có tình huống xảy ra.

Các Công ty khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh: Chủ động, tăng cường vận hành các trạm bơm tiêu, các cống tiêu nước vùng triều bảo đảm úng cho sản xuất, các khu công nghiệp, khu đô thị. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ do ảnh hưởng mưa lớn, chủ động vận hành theo đúng qui trình vận hành hồ đã được phê duyệt bảo đảm an toàn các hồ chứa trên địa bàn.

Do mực nước sông tiếp tục lên cao, trên hệ thống đê, kè cống, nhất là (cống dưới đê) rất dễ xảy ra các sự cố về sạt lở, mạch đùn, mạch sủi, các xã có đê cần tổ chức kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện các sự cố về sạt lở để có các biện pháp xử lý kịp thời.