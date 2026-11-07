Ninh Bình đề xuất dừng thực hiện gần 100 dự án đầu tư công

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và cam kết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, trong đó đáng chú ý là việc rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, 23 dự án, khu đất với tổng diện tích 699.722,45m2 (tương đương 69,97ha) được chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất, dự án tạo nguồn đất.

Đối với công tác quản lý quỹ đất sạch, UBND tỉnh đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý 14 khu đất với tổng diện tích 350.728,8m2 (khoảng 35,07ha) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Quy hoạch nhiều khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Để bảo đảm nguồn cung nguyên vật liệu phục vụ các dự án đầu tư, UBND tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch 58 khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ nhu cầu của các công trình, dự án và người dân.

Trong số này, có 11 khu vực đã được đấu giá quyền khai thác khoáng sản với trữ lượng dự kiến 180,28 triệu m3. Các khu vực này đang được thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Ninh Bình quy hoạch khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 58 khu vực.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất điều chỉnh 13 khu vực ra khỏi vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 252,7 triệu m3.

Đối với khoáng sản làm vật liệu san lấp, tỉnh quy hoạch 16 khu vực cát với tài nguyên dự kiến 14,59 triệu m3 và 42 khu vực đất, đá với tài nguyên dự kiến 489,63 triệu m3.

Báo cáo cũng đề cập 3 khu vực đã đấu giá quyền khai thác khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 14,01 triệu m3; đồng thời dự kiến điều chỉnh 5 khu vực ra khỏi vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, với tài nguyên dự kiến 199,1 triệu m3.

Đề xuất dừng 91 dự án đầu tư công

Liên quan đến việc rà soát các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, cấp bách, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tính đến ngày 25/9, tỉnh đề xuất dừng thực hiện 91 dự án.

Trong số này, có 11 dự án thuộc cấp tỉnh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư; 58 dự án dự kiến đầu tư mới trong giai đoạn 2026-2030 và 22 dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đã được phân cấp cho UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 19 dự án trọng điểm đang triển khai thực hiện. Trong đó, một dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

18 dự án còn lại đang tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện.